В Можайском округе планируют догазифицировать 18 населённых пунктов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Можайском городском округе в рамках президентской программы в 2024-2025 годах догазифицируют девять населённых пунктов. Ещё в девять планируют провести газ по губернаторской программе, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Всего будет построено 217 км сетей. Голубое топливо должны завести в дома более 2,6 тыс. заявителей. 2,5 тыс. жителей 94 населённых пунктов уже получили голубое топливо», – отметил Мордвинцев.Сообщается, что главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.
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Лора Луганская