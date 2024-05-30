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В Можайском округе планируют догазифицировать 18 населённых пунктов

30 мая 2024, 19:35
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Можайском городском округе в рамках президентской программы в 2024-2025 годах догазифицируют девять населённых пунктов. Ещё в девять планируют провести газ по губернаторской программе, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.


«Всего будет построено 217 км сетей. Голубое топливо должны завести в дома более 2,6 тыс. заявителей. 2,5 тыс. жителей 94 населённых пунктов уже получили голубое топливо», – отметил Мордвинцев.
Сообщается, что главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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#московская область
#подмосковье
Порноактрису назначили спикером украинского университета
30 мая 2024, 19:25

Фото: istockphoto/fabioderby

Порноактриса Джозефина Джексон стала спикером «Платформы возможностей». Этот проект реализуется на базе украинского Переяславского университета имени Григория Сковороды.
Как сообщается на сайте университета, Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк) уже провела встречу с «жаждущими общения студентами». Говоря о возможностях в рамках программы, порноактриса заявила, что «надо работать, наверное, больше головой».

Вспомнив о сфере, в которой трудится, она оговорилась, что, хотя, по мнению многих, голова в её работе не может пригодиться, для того, чтобы добиться успеха и карьерного роста, мозг и умение им пользоваться необходимы в любом деле. Очевидно, порноактриса сможет в рамках «Платформы возможностей» поделиться ещё многими подобными полезными сентенциями с «жаждущими общения студентами».

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#студент
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Россиян призвали присоединиться к акции помощи Белгородской области
30 мая 2024, 19:10

Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия»

На выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ в Москве, проходит акция помощи «Белгород, наши сердца – с вами». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
«Жители Белгородской области ежедневно проявляют стойкость духа и мужественно противостоят попыткам нарушить мир. Выставка «Россия» продолжает помогать региону. К акции может присоединиться каждый. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который показан в ролике, или перечислить средства в фонд МОО «Святое Белогорье против детского рака», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, помощь направят на лечение и реабилитацию пострадавших от обстрелов в Белгородской области, а также на уход за тяжелобольными и протезирование.

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#московская область
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На китайский рынок поступят монастырские продукты из России
По заветам Сергия Радонежского: В Китай будут экспортировать продукцию из РФ
30 мая 2024, 19:07

Фото: iStock/Mariha-kitchen

В Китай начнут экспортировать российские продукты, созданные по заветам основателя Троицкого монастыря преподобного Сергия Радонежского, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр.
Как рассказала исполнительный директор АНО «Монастырская трапеза» Марина Гринь, во время выставки «Сделано в России» в октябре 2023 года один из китайских бизнесменов с удивлением поинтересовался: почему на российских товарах наклеена этикетка на английском языке. По его словам, продукция из РФ очень ценится на рынке КНР, а этикетка на русском языке для них служит знаком качества.

«Монастырские продукты — действительно качественные и натуральные продукты, создаваемые народом России на протяжении нескольких столетий», — отметил генеральный директор АНО «Монастырская трапеза», келарь Троице-Сергиевой Лавры отец Архипп.

Отмечается, что монастырская продукция представлена в павильонах РЭЦ КНР, ОАЭ, Вьетнама и Египта.

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Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей
30 мая 2024, 18:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Можайском городском округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Оно проводится в соответствии с пожеланиями жителей, доложил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Где-то увеличиваем парковочные места, где-то меняем детскую игровую площадку. Плюс, конечно, развиваем Парк «Ривьера», благоустройство которого мы уже завершили. Но есть запрос на аттракцион для маленьких детей, батутный и верёвочный городки, прокат самокатов, велосипедов. Сейчас устраиваем сцену в нижней части городского парка», – рассказал Мордвинцев.
Сообщается, что главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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В США восхитились новейшим оружием РФ
В США восхитились зенитно-ракетным комплексом РФ «Прометей»
30 мая 2024, 18:41

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» станет новой эпохой для противовоздушной обороны. Об этом сообщает YouTube-канал Defense TV.
«По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 «Прометей» возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью», – сказано в ролике.

По словам обозревателя, «Прометей» способен мгновенно перехватить гиперзвуковые ракеты, а также достичь цели на околоземной орбите.

Отмечается, что с помощью новейших радаров, «Прометей» обнаруживает баллистические ракеты врага в радиусе двух тысяч километров.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров назвал российский оборонно-промышленный комплекс самым мощным в мире по объему производства основных вооружений. Он отметил, что необходимость совершенствовать военную технику обусловлена геополитической обстановкой.

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#оружие
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В Можайском городском округе отремонтируют более 65 км дорог
30 мая 2024, 18:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Можайском городском округе реализуется одна из самых масштабных в области программ по ремонту дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом глава Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Самый протяжённый участок, который предстоит отремонтировать, – между сёлами Шохово и Тропарёво. За его обновление проголосовали сами жители на портале «Добродел».
«В этом году в Можайском городском округе – одна из самых масштабных программ по ремонту дорог во всей Московской области. Будет отремонтировано более 60 км региональных дорог. Кроме того, сделаем 5,5 км своих, муниципальных. Это болевые точки, на которые указывали жители, голосовали за них на портале «Добродел», – пояснил глава.
По словам Мордвинцева, ещё одна долгожданная дорога, которую отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта, – это «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка». Работы на объекте уже ведутся.

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Минфин объявил о повышении пенсий военным
Глава минфина Силуанов объявил об индексации пенсий военным на 5,1% с 1 октября
30 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 октября 2024 года выплаты военным пенсионерам в России увеличат на 5,1% вместо ранее запланированных 4,5%.
Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, как передает пресс-служба правительства в Telegram-канале.

«Пенсии военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут увеличены на 5,1%», — говорится в публикации.
Министр пояснил, что изначально правительство планировало повысить пенсии на 4,5%, но после уточнения прогноза инфляции решено было увеличить этот показатель.

Также российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса.

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Матвиенко заявила, что звание Героя Труда ее ко многому обязывает
Матвиенко заявила, что госслужба всегда была для нее служением людям и стране
30 мая 2024, 18:21

Фото: сайт Кремля

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что получение звания Героя труда возлагает на неё значительные обязательства.
Она подчеркнула, что её работа на государственной службе всегда была направлена на благо народа и страны.

В апреле президент России Владимир Путин удостоил Матвиенко звания Героя труда.

«Сегодня для меня особенный день, как, я уверена, и для всех присутствующих здесь — это очень волнующий момент. У меня за плечами 52 года трудового стажа, и всё это время я посвятила государственной службе», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
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В Химках глава округа вручил паспорта юным жителям
30 мая 2024, 18:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В торжественной обстановке паспорта получили восемь юношей и девушек. Мероприятие прошло в стенах Центральной детской школы искусств. Участие в церемонии приняли также родители юных химчан.

«Паспорт — это новые возможности для вас и, конечно, большая ответственность. Примите самые искренние поздравления и пусть все, что вы задумали, непременно сбудется», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

К поздравлениям ребят также присоединилась директор химкинской детской школы искусств и депутат Совета депутатов округа Инна Монастырская. Кроме этого, подростки получили памятные подарки и поздравления от губернатора Московской области.

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