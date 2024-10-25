В России готовятся поднять плату за капремонт для части домов

В России планируют увеличить плату за капитальный ремонт для определённых домов, в зависимости от наличия удобств, таких как лифты.
Минстрой РФ разрабатывает проект, который предполагает дифференцированный подход к расчету стоимости капремонта, сообщают «Известия».
Эксперты считают, что в случае принятия поправок плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может вырасти. Это изменение направлено на более справедливое распределение затрат на обслуживание зданий.
Ранее главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал» экономист Евгений Надоршин заявил, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения. Он подчеркнул, что текущая пенсионная система в России со временем может потребовать изменений, что может снова оказаться невыгодным для пенсионеров.
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«Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированной оплаты капитального ремонта, которая будет зависеть от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие изменения в Жилищный кодекс», — пишет издание.
Эксперты считают, что в случае принятия поправок плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может вырасти. Это изменение направлено на более справедливое распределение затрат на обслуживание зданий.
Ранее главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал» экономист Евгений Надоршин заявил, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения. Он подчеркнул, что текущая пенсионная система в России со временем может потребовать изменений, что может снова оказаться невыгодным для пенсионеров.
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Елена Перлова