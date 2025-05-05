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Оценены риски увеличения безработицы из-за роботизации производства

Александр Разуваев оценил риск роста безработицы из-за роботизации производства
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев оценил вероятность увеличения безработицы из-за роботизации производственного процесса.
Как было отмечено, на сегодняшний день этот вопрос не стоит остро.

Нет оснований говорить о вытеснении живой рабочей силы, отметил Разуваев в беседе с «Татар-информом».

«Минэкономразвития на этот год оценивает дефицит на рынке труда в 2,4 млн человек. Роботизация как раз и внедряется для того, чтобы как-то людей заменять и с дефицитом рабочей силы бороться. Я не считаю, что роботизация решит проблему нехватки рабочих рук», – сказал собеседник агентства.
Разуваев также подчеркнул, что Россия входит в топ-10 стран по внедрению роботизации. Сама работа в этом направлении отражается в виде качества экономики государства.

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В Госдуме рассказали, кого ожидает повышение соцвыплат в мае
01 мая 2025, 14:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, кого ожидает повышение социальных выплат в мае.
С 1 февраля соцвыплаты были увеличены на уровень инфляции. Парламентарий напомнила, что общего повышения не ожидается.

«Отдельные повышения связаны с новым периодом выплат, когда предыдущий годовой период закончился, например в апреле, а с мая наступает новый период, при этом сумма рассчитывается уже от уровня увеличенного в текущем году прожиточного минимума. Но это частные случаи», – подчеркнула Бессараб в беседе с RT.
Федеральный прожиточный минимум был увеличен на 14,75%. При этом в каждом регионе устанавливается свой уровень. Так, для пенсионеров, если их пенсионное обеспечение ниже федерального ПМ, из госбюджета выделаются средства для доведения уровня до общеустановленного. Если же региональный ПМ выше, то доплата до уровня осуществляет их средств регионального бюджета.

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Экономист Беляев спрогнозировал плавное снижение курса рубля в течение года
01 мая 2025, 10:00

Фото: iStock / Larisa Rudenko

В течение года можно ожидать плавного снижения курса рубля по отношению к доллару. К концу 2025-го российская валюта, возможно, потеряет 10-15%.
Такой прогноз в беседе «Радио 1» дал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«Наша экономика находится не кризисном состоянии, но не в самом лучшем – темпы её роста невелики. Президент недавно назвал цифру 1,9% в годовом расчёте. Это очень низкие темпы роста. А если посмотреть, из чего он складывается, то, окажется, что военно-промышленный комплекс у нас развивается за счёт бюджетных вливаний. А вот не связанные с ВПК отрасли, причем такие серьёзные, как машиностроение, приборостроение и прочее, находятся сейчас даже в минусе. Плюс Росстат озвучил такую цифру: у нас на годовом уровне инфляция – всё ещё 10%. Имея два основных показателя курсообразования в фундаментальном значении, мы можем сделать вывод, что в течение года, если ситуация не изменится, можно ожидать плавного снижения курса рубля по отношению к доллару», – пояснил Беляев.
По его словам, никаких падений не будет, так как экономика функционирует, и причин для резкого падения нет. Однако для укрепления их тоже нет.
«Это будет ровное снижение. До конца мая, судя по всему, мы вправе ожидать лёгкого снижения рубля по отношению к доллару и евро. К концу года, наверное, рубль потеряет 10-15%», – отметил собеседник «Радио 1».
При этом он признал, что в курс российской валюты могут вмешаться конъюнктурные периоды лёгкого укрепления или лёгкого, снижения. Получается своеобразная зубчатая кривая. Однако резких колебаний ждать не стоит.

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В Минэкономразвития РФ сообщили о повышении тарифов на электроэнергию на 12,6%
01 мая 2025, 09:26

Фото: istockphoto/Dynamicfoto-PedroCampos

В министерстве экономического развития России сообщили об изменении тарифов на передачу электроэнергии. Индексация начнётся с 1 июля 2025 года и составит 12,6%.
С прогнозом социально-экономического развития РФ, подготовленным специалистами ведомства, ознакомились корреспонденты ТАСС. Согласно документу, с 1 июля 2026 года рост тарифов на электричество для населения составит 9,3%, с июля 2027 года — 6,9%, а с 2028 года — 4,9%. Настоящий прогноз составлен с учётом ожидаемых корректировок уровня инфляции, а также роста оптовых цен на газ.

В министерстве также уточнили, что в связи с установлением дифференцированных тарифов для населения в зависимости от уровня потребления электроэнергии параметры индексации установлены исходя из показателей первого диапазона объёмов потребления (наименьший уровень расходования электричества).

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#электроэнергия
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Аналитик назвал идеальный способ вложения для всех
Аналитик Беляев: банковский депозит является идеальным способом вложения
28 апреля 2025, 19:14

Фото: iStock/sommart

Банковский депозит при текущих процентных ставках является идеальным способом вложения денег для тех, кто не располагает большими накоплениями и не разбирается в инвестиционных хитростях, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
В беседе с «Татар-информом» он пояснил, что именно ставка в 18-20% делает банковский вклад лучшим вариантом. И он будет работать до тех пор, пока ЦБ не решит снизить ключевую ставку.
«Какие плюсы у этого вложения: во-первых, любая сумма, во-вторых, сумма в пределах 1,4 млн рублей застрахована. То есть вы без всякого риска, без всяких знаний и хлопот свои 20% получаете», — поделился эксперт.
Аналитик добавил, что искать другие инструменты вложений стоит только тогда, когда Центробанк снизит ключевую ставку.

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Силуанов ответил, когда массово могут внедрить цифровой рубль
Силуанов: цифровой рубль могут массово внедрить уже в 2026 году
28 апреля 2025, 16:22

Фото: istockphoto/Artystarty

Цифровой рубль с большой долей вероятности могут массово внедрить в России уже в 2026 году. Об этом заявил «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.
«В этом году и в прошлом мы провели несколько транзакций, бюджетных транзакций по перечислению цифровых рублей», — сказал он.
Центробанк начал тестирование цифрового рубля в 2023 году. На текущий момент регулятор проделал большую работу, чтобы внедрить третью форму национальной валюты вдобавок к наличной и безналичной. Силуанов добавил, что предварительные результаты тестирования успешны, цифровая валюта показала преимущества.

«Эти деньги никуда не денутся, будут сохранны, по ним можно будет проверить целевой характер использования средств», — резюмировал глава Минфина.

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