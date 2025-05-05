Оценены риски увеличения безработицы из-за роботизации производства

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев оценил вероятность увеличения безработицы из-за роботизации производственного процесса.
Как было отмечено, на сегодняшний день этот вопрос не стоит остро.
Нет оснований говорить о вытеснении живой рабочей силы, отметил Разуваев в беседе с «Татар-информом».
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Нет оснований говорить о вытеснении живой рабочей силы, отметил Разуваев в беседе с «Татар-информом».
«Минэкономразвития на этот год оценивает дефицит на рынке труда в 2,4 млн человек. Роботизация как раз и внедряется для того, чтобы как-то людей заменять и с дефицитом рабочей силы бороться. Я не считаю, что роботизация решит проблему нехватки рабочих рук», – сказал собеседник агентства.Разуваев также подчеркнул, что Россия входит в топ-10 стран по внедрению роботизации. Сама работа в этом направлении отражается в виде качества экономики государства.
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