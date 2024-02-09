Свыше 180 производителей Подмосковья приняли участие в выставке «Продэкспо»

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Более 180 производителей Подмосковья приняли участие на международной продовольственной выставке. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка проходила с 5 по 9 февраля в Москве.
Кроме этого, в общей сложности участниками выставки около 40 стран, которые представляли широкий спектр товаров.
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«Сегодня с коллегами посетили выставку. Безусловно очень рад видеть наших крупных игроков с разнообразным ассортиментом производимых товаров, но нельзя не отметить малые и средние производственные предприятия, которые также представляют свой продукт на площадке такого уровня. Такие мероприятия дают возможность участникам заключать договоры и соглашения с торговыми сетями, ресторанами, а также поставлять свой продукт в соседние регионы и за рубеж», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева