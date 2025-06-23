После ударов США по Ирану цена на нефть Brent впервые с января взлетела выше $80

23 июня 2025, 04:42

Фото: iStock/zhengzaishuru

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 20 января превысила отметку в 81 доллар за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.