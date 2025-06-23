После ударов США по Ирану цена на нефть Brent впервые с января взлетела выше $80
Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 20 января превысила отметку в 81 доллар за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
К 01:00 по московскому времени стоимость нефти заметно ускорила рост, преодолев уровень в 80 долларов и достигнув значения 80,98 доллара за баррель. Цена продолжила увеличиваться, поднявшись до 81,4 доллара за баррель. По оценкам экспертов отрасли, слова которых передает Bloomberg, в ближайшей перспективе может случиться скачок цен до 100 долларов.
На момент 01:05 (мск) стоимость августовских фьючерсов Brent стабилизировалась на уровне 80,41 доллара за баррель (+3,98%). Параллельно отмечался рост и на рынке WTI: фьючерсы с поставкой в август подорожали на 5,89%, достигнув 78,40 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране, если нынешнее руководство не способно сделать страну «снова великой».
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