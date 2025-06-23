Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране ради «величия» страны

23 июня 2025, 00:13

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране, если нынешнее руководство не способно сделать страну «снова великой». Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети Truth Social.





Он отметил, что использование термина «смена режима» политически некорректно, но при этом озвучил «риторический вопрос»: если иранские власти не могут обеспечить величие страны, то почему бы не сменить власть?



Трамп завершил мысль аббревиатурой MIGA, отсылающей к его знаменитому лозунгу MAGA (Make America Great Again).



Фото: скриншот аккаунта Трампа в соцсети Truth Social (truthsocial.com)



«Использовать термин «смена режима» политически некорректно, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим (Make Iran Great Again), то почему бы не сменить режим? MIGA!», — заявил Трамп.