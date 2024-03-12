Путин заявил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти

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Добыча нефти в России в рамках формата ОПЕК+ снижается, при этом в других государствах, включая США, добыча этого ресурса повышается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».
Как утверждает президент, в случае продолжения такой тенденции Россия рискует потерять рынки сбыта нефтяной продукции.
Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что предел спроса на нефть в мире не наступит в течение 10-15 лет, к тому же специфика месторождений Соединенных Штатов отличается от российских.
Ранее стало известно, что Россия нашла неожиданный рынок сбыта для флагманской нефти Urals. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции», – заявил российский лидер.
Ранее стало известно, что Россия нашла неожиданный рынок сбыта для флагманской нефти Urals. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак