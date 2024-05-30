«Роснано» предупредило о рисках банкротства

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В «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без поддержки со стороны государства. В отчете компании сказано, что несмотря на улучшение финансового состояния в последние месяцы, имеющихся активов может быть недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами. Об этом пишет «Интерфакс».
«Если решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами не будет принято, то высока вероятность возникновения признаков банкротства. В случае получения финансирования в необходимом объеме эмитент (юрлицо, выпускающее ценные бумаги — прим. ред) будет в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность», — сказано в отчете.С банками-кредиторами уже удалось достичь договоренностей, которые устроят всех. Сейчас «Роснано» ведет диалог с российским правительством о предоставлении дополнительных финансов.
Точные сроки и суммы не называются, что создает «опасную неопределенность», отмечают в организации.
«Роснано» оказалась на грани банкротства в октябре 2023 года. В компании выражают надежду, что в ближайшее время при поддержке государства долг будет погашен, что позволит работать в соответствии с утвержденной стратегией до 2030 года.
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Алина Юрчак