Российские авиакомпании массово перешли на отечественное ПО

18 сентября 2025, 02:58

Более 60 аэропортов внедрили российские программные решения

Фото: istockphoto/Dushlik

Десятки российских авиакомпаний и более 60 аэропортов страны завершили переход на отечественное программное обеспечение для ключевых операционных процессов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.