Российские авиакомпании массово перешли на отечественное ПО
Десятки российских авиакомпаний и более 60 аэропортов страны завершили переход на отечественное программное обеспечение для ключевых операционных процессов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Авиаперевозчики внедрили российские аналоги систем управления стойками регистрации и бронирования билетов. Также национальное ПО применяют в системе поиска багажа, которую используют не только российские, но и зарубежные перевозчики из стран СНГ.
Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что переход на отечественное программное обеспечение повышает независимость отечественной авиации от внешних факторов. Разработана также система защищенных каналов связи для обмена сообщениями между авиакомпаниями и госорганами без доступа к интернету.
Переход соответствует поручению президента Владимира Путина об увеличении доли российского ПО в госорганизациях до 95%. К 2030 году не менее 80% компаний ключевых отраслей должны использовать отечественное программное обеспечение.
