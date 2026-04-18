Российские бабушки начали продавать китайскую клубнику под видом отечественной
По его информации, поставщики завозят ягоды из Китая в Россию и предлагают пожилым женщинам заняться их перепродажей. Многие из них соглашаются, так как свой урожай у них ожидается только к концу июня.
Стоимость одного такого ящика клубники составляет около 900 рублей. Пенсионерки перемывают ягоды, перекладывают в свои тары и увеличивают цену, убеждая покупателей, что ягода выращена в России.
Китайскую клубнику отправляют по всей центральной части страны из Хабаровска.
Эксперты отмечают, что на Дальнем Востоке импортная ягода почти вытеснила местную. Такая же ситуация может сложиться и в других регионах, поскольку в этом году ожидается снижение урожая в некоторых районах.
