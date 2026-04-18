Мясников назвал категорию людей, которые редко болеют раком
Врач общей практики и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников назвал категорию людей, которые редко болеют раком. Новый выпуск доступен на платформе «Смотрим».
Гостья передачи спросила у доктора, насколько опасен синдром Жильбера. В ответ он заявил, что этот диагноз абсолютно безвреден для человека.
«Синдром Жильбера — это вообще не болезнь. <…> Люди живут, более того, они лучше нас живут. Да, понятно, у них может что-то пожелтеть иногда. Но они живут дольше», — объяснил Мясников.Он также отметил, что люди с таким диагнозом редко сталкиваются с онкологическими заболеваниями.
