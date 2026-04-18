Журналистку-иноагента объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналистку Марианну Беленькую*, в отношении которой возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы ведомства.
В карточке Беленькой говорится, что она разыскивается по одной из статей УК, однако по какой именно — не раскрывается. Ранее пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщала, что журналистке инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
По информации СМИ, в настоящее время Беленькая* находится за пределами страны. Следствие уже рассматривало вопрос об объявлении ее в розыск.
До этого стало известно, что суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках уголовного дела об иноагентах.
