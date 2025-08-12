Товстик перевёз детей к любовнице и шантажирует бывшую жену

12 августа 2025, 23:18

Екатерина Гордон обвинила Романа Товстика в шантаже бывшей жены

Роман Товстик с семьей (Фото: Instagram*@Elenatovstik)

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что бизнесмен Роман Товстик перевёз своих детей к любовнице Полине Дибровой и требует от бывшей жены уступок в обмен на денежные выплаты.





По данным интервью Гордон изданию Voice, дети Товстика фактически проживают с Полиной, а их общение с матерью Еленой ограничено. Адвокат утверждает, что дочь бизнесмена в переписке с матерью демонстрирует признаки психологического давления и что детей явно настраивают против матери.



Гордон опровергла заявления Товстика о передаче Елене 1 млрд рублей, назвав их пиар-акцией. По её словам, сторона бизнесмена выдвигает шантажные условия:





«Подпишите, мол, детей нам, и мы заплатим... Или опубликуйте такой-то пост, и мы заплатим. Это не переговоры, а шантаж».