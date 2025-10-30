Россия сравнялась с Великобританией по количеству долларовых миллиардеров

30 октября 2025, 02:27

Россия вышла на четвёртую позицию в мировом рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров, сравнявшись по этому показателю с Великобританией. Об этом говорится в исследовании компании Altrata под названием «Billionaire Census 2025».