Россия сравнялась с Великобританией по количеству долларовых миллиардеров
Россия вышла на четвёртую позицию в мировом рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров, сравнявшись по этому показателю с Великобританией. Об этом говорится в исследовании компании Altrata под названием «Billionaire Census 2025».
За последний год число миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, достигнув отметки в 128 человек. Общая стоимость их активов оценивается в 457 млрд долларов. В Великобритании зафиксировано аналогичное количество миллиардеров (128 человек), хотя рост составил лишь 4,9%, а совокупное состояние оценивается в 323 млрд долларов.
Лидерами рейтинга стали США, где насчитывается 1135 миллиардеров. Вторую позицию занимает Китай с (321 человек), а третью — Германия (184 человек). Примечательно, что в некоторых странах наблюдается обратная тенденция: в Индии количество миллиардеров сократилось на 3,1%, а в Бразилии — на 3,6%.
