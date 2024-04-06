«За счет накоплений граждан»: Во Франции нашли способ закрыть дефицит бюджета

Фото: iStock/SimonLukas
Во Франции прозвучало предложение ликвидировать дефицит бюджета страны за счет сбережений населения. С такой инициативой выступила депутат Законодательного собрания Сандрин Руссо в эфире одного из местных телеканалов, сообщает 360tv в Telegram.
Депутат не уточнила, готова ли она вложить собственные деньги в решение проблем госдолга и бюджетного дефицита.
Дефицит государственного бюджета Франции, второй по величине экономики Европы, достиг €154 млрд, превысив 5% ВВП, что соответствует первоначальным оценкам правительства страны. Государственный долг Франции превысил 3,1 триллиона евро (110,6 % ВВП).
Ранее сообщалось, что Франция и Германия выступили против конфискации активов России в пользу Украины.
Читайте также:
Британия и Франция тайно готовят отправку войск на Украину, считают в США
В Польше подняли военную авиацию
После громкого скандала в Дании уволили командующего вооруженными силами
Дефицит государственного бюджета Франции, второй по величине экономики Европы, достиг €154 млрд, превысив 5% ВВП, что соответствует первоначальным оценкам правительства страны. Государственный долг Франции превысил 3,1 триллиона евро (110,6 % ВВП).
Ранее сообщалось, что Франция и Германия выступили против конфискации активов России в пользу Украины.
Читайте также:
Британия и Франция тайно готовят отправку войск на Украину, считают в США
В Польше подняли военную авиацию
После громкого скандала в Дании уволили командующего вооруженными силами
Александр Климов