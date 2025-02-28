Военкор Коц рассказал про «тишину» после переговоров в Стамбуле

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Переговоры делегаций России и США в Стамбуле, продлившиеся 6,5 часов, завершились без официальных серьезных заявлений или утечек в СМИ. Отсутствие информации о результатах встречи прокомментировал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале, предположив, что стороны сознательно сохранили «тишину».
Как отметил Коц, несмотря на продолжительность диалога, ни Bloomberg, ни Politico, ни другие издания не получили данных о содержании переговоров.
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«Ладно, вся эта болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — поделился Коц рассуждениями.По его мнению, такая секретность может указывать на серьёзность обсуждаемых тем, которые требуют закрытого формата без публичной риторики.
«Единственная новость из Турции с претензией на сенсацию — призыв Оджалана к соратникам по Рабочей партии Курдистана распустить организацию и сложить оружие. Удачный исторический момент. Эрдоган как бы говорит — смотрите, я тоже умею миротворить», — добавил военкор.Ранее сообщалось, что Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон. Тот в интервью Der Standard заявил о наличии у ЕС «рычагов давления» на РФ. Мол, переговоры по Украине без ЕС не состояться, поскольку на европейских счетах более €200 млрд российских активов. Без их обсуждения «никакой сделки с РФ не будет».
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Мария Моисеева