Владельцев жилья предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью в 2025 году

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В 2025 году владельцы приватизированного жилья столкнутся с изменениями в законодательстве, касающимися прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Дмитрий Осянин.
С 1 сентября в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить данные о лицах с правом пожизненного проживания. Для этого потребуется согласие как собственника, так и самого жильца. Делается это в добровольном порядке.
Любые операции с недвижимостью, включая продажу или дарение, теперь будут требовать нотариально заверенного согласия всех, кто имеет статус «вечного пользователя», что усложнит оформление сделок.
Отдельные изменения коснутся сноса аварийного жилья: альтернативное жильё будут предоставлять не только собственникам, но и всем зарегистрированным лицам, если это их единственное жильё и они признаны нуждающимися.
Осянин рекомендовал собственникам заранее проверять наличие таких жильцов, консультироваться с юристами и закладывать финансовые резервы для будущих операций.
Ранее сообщалось, что льготную семейную ипотеку с 1 апреля распространят на «вторичку» в некоторых регионах. Теперь семьи, где есть ребёнок младше шести лет, смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых. Условие действует для городов, где ежегодно строится не более двух многоквартирных домов.
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Любые операции с недвижимостью, включая продажу или дарение, теперь будут требовать нотариально заверенного согласия всех, кто имеет статус «вечного пользователя», что усложнит оформление сделок.
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Отдельные изменения коснутся сноса аварийного жилья: альтернативное жильё будут предоставлять не только собственникам, но и всем зарегистрированным лицам, если это их единственное жильё и они признаны нуждающимися.
Осянин рекомендовал собственникам заранее проверять наличие таких жильцов, консультироваться с юристами и закладывать финансовые резервы для будущих операций.
Ранее сообщалось, что льготную семейную ипотеку с 1 апреля распространят на «вторичку» в некоторых регионах. Теперь семьи, где есть ребёнок младше шести лет, смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых. Условие действует для городов, где ежегодно строится не более двух многоквартирных домов.
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Мария Моисеева