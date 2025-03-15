«Просьба перезвонить — мошенничество»: россиянам объяснили, почему нельзя звонить незнакомцам

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Мошенники стали активно использовать схему с просьбой перезвонить на указанный номер, чтобы списать крупные суммы с банковских счетов жертв. Об этом сообщили в МВД России, материалы ведомства изучило РИА Новости.
Злоумышленники отправляют SMS-сообщения под разными предлогами: проблемы с банковской картой, изменение тарифов связи или просьба помочь знакомому. После звонка жертву удерживают на линии, пока с её счёта не спишутся деньги.
Ранее сообщалось, что после введения меры, открывающей возможность оформлять самозапрет на кредиты, мошенники смогли легче вычислять людей, которые более подвержены риску, что их могут обмануть. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, аферисты уже начали придумывать новые скрипты общения под такие категории граждан.
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«В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в материале.В МВД пояснили, что мошенники регистрируют платные сервисы, не предупреждая о стоимости звонка. Такие номера часто связаны с развлекательными услугами, где плата взимается автоматически за сам факт соединения.
Ранее сообщалось, что после введения меры, открывающей возможность оформлять самозапрет на кредиты, мошенники смогли легче вычислять людей, которые более подвержены риску, что их могут обмануть. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, аферисты уже начали придумывать новые скрипты общения под такие категории граждан.
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Мария Моисеева