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«Просьба перезвонить — мошенничество»: россиянам объяснили, почему нельзя звонить незнакомцам

МВД: мошенники и аферисты списывают со счета крупную сумму денег во время звонка
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Мошенники стали активно использовать схему с просьбой перезвонить на указанный номер, чтобы списать крупные суммы с банковских счетов жертв. Об этом сообщили в МВД России, материалы ведомства изучило РИА Новости.
Злоумышленники отправляют SMS-сообщения под разными предлогами: проблемы с банковской картой, изменение тарифов связи или просьба помочь знакомому. После звонка жертву удерживают на линии, пока с её счёта не спишутся деньги.

«В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в материале.
В МВД пояснили, что мошенники регистрируют платные сервисы, не предупреждая о стоимости звонка. Такие номера часто связаны с развлекательными услугами, где плата взимается автоматически за сам факт соединения.

Ранее сообщалось, что после введения меры, открывающей возможность оформлять самозапрет на кредиты, мошенники смогли легче вычислять людей, которые более подвержены риску, что их могут обмануть. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, аферисты уже начали придумывать новые скрипты общения под такие категории граждан.

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Владельцев жилья предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью в 2025 году
#деньги
#мвд
#мошенники
#плата
#новости
Владельцев жилья предупредили о новых правилах в сделках с недвижимостью в 2025 году
Доцент Осянин: владельцев приватизированного жилья ожидают нововведения в сделках
15 марта 2025, 06:16

Фото: iStock/yavorskiy

В 2025 году владельцы приватизированного жилья столкнутся с изменениями в законодательстве, касающимися прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Дмитрий Осянин.
С 1 сентября в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить данные о лицах с правом пожизненного проживания. Для этого потребуется согласие как собственника, так и самого жильца. Делается это в добровольном порядке.

Любые операции с недвижимостью, включая продажу или дарение, теперь будут требовать нотариально заверенного согласия всех, кто имеет статус «вечного пользователя», что усложнит оформление сделок.

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Отдельные изменения коснутся сноса аварийного жилья: альтернативное жильё будут предоставлять не только собственникам, но и всем зарегистрированным лицам, если это их единственное жильё и они признаны нуждающимися.

Осянин рекомендовал собственникам заранее проверять наличие таких жильцов, консультироваться с юристами и закладывать финансовые резервы для будущих операций.

Ранее сообщалось, что льготную семейную ипотеку с 1 апреля распространят на «вторичку» в некоторых регионах. Теперь семьи, где есть ребёнок младше шести лет, смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых. Условие действует для городов, где ежегодно строится не более двух многоквартирных домов.

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#1 сентября
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Самозанятым россиянам рассказали порядок получения пенсии
Социолог Лопатина: Самозанятые могут делать взносы для будущей пенсии в СФР
15 марта 2025, 04:36

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Самозанятые россияне смогут получать пенсию по старости при условии регулярных страховых взносов в Социальный фонд России (СФР). Об этом заявила эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, сообщает РИА Новости.
«Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты», - сказала она.
Эти коэффициенты повлияют на размер будущей пенсии.

С 2025 года для выхода на пенсию потребуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Размер взносов определяется гражданином самостоятельно: минимальная сумма для зачёта года в стаж составляет 22% от МРОТ, умноженные на 12 месяцев. В 2025 году это 59 241,60 рубля. Максимальный взнос — 473 932,80 рубля — позволит получить 7,799 балла. При частичной оплате период засчитывается пропорционально.

Ранее в отделении СФР по РТ напомнили о самых популярных схемах мошенников, в которых они обманывают своих жертв под видом Соцфонда.

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Москвичам сообщили о мошенничестве под предлогом вакцинации животных от бешенства

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#пенсии
#самозанятые
#фонд
#россияне
#мрот
#ранхигс
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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно стартовал к МКС
Корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом Песковым стартовал к МКС
15 марта 2025, 03:23

Фото: iStock/3DSculptor

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Он вернет на Землю астронавтов США, застрявших на станции на девять месяцев. Об этом сообщили в NASA, транслировавшем запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Запуск осуществлён в рамках соглашения о перекрёстных полётах между «Роскосмосом» и NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 с экипажем, включающим Пескова («Роскосмос»), астронавтов NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японского астронавта Такую Ониси, стартовала в 19:04 по местному времени (в 02:04 по московскому).



Вылет Crew-10 изначально планировался на 13 марта, но был перенесен из-за неполадок в гидравлической системе стартовой площадки.

На обратном пути корабль доставит на Землю американцев Барри Уилмора и Суниту Уильямс, чья миссия на Boeing Starliner продлилась вместо недели девять месяцев.

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Москвичам сообщили о мошенничестве под предлогом вакцинации животных от бешенства
#мкс
#корабль
#роскосмос
#ракета
#станции
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Москвичам сообщили о мошенничестве под предлогом вакцинации животных от бешенства
Госветслужба Москвы предупредила о мошеннических объявлениях для вакцинации животных
15 марта 2025, 03:07

Фото: iStock/Ivanko_Brnjakovic

В Москве участились случаи мошенничества под видом ветеринарной вакцинации домашних животных. Неизвестные размещают объявления о проведении прививок от бешенства на дому, выдавая себя за сотрудников государственной службы. Об этом предупредило ГБУ «Московское объединение ветеринарии» в своём Telegram-канале.
В сообщении подчеркнули, что такие объявления, обнаруженные в Западном округе Москвы у подъездов, не имеют отношения к официальной ветслужбе. Ведомство опубликовало фото фальшивого уведомления, где предлагается вызов специалистов в квартиры для вакцинации кошек.

Бесплатная прививка от бешенства проводится только в государственных клиниках и временных пунктах, а обходы жилых домов не предусмотрены.

«Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке по номеру 7(495)612-12-12», — предупреждает Telegram-канал «Моя Ветклиника», указывая, что по данному номеру можно также обратиться с любыми дополнительными вопросами круглосуточно.
4 марта сообщалось, что в 15 регионах России вступили в силу законы, разрешающие усыпление бездомных животных, а в двух субъектах — Мордовии и Хакасии — аналогичные нормы примут в ближайшее время.

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#квартиры
#прививка
#отношения
#мошенники
#ветеринары
#животные
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«Роскосмос» опубликовал спутниковое фото циклона в Москве
15 марта 2025, 00:33

Фото: telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

Спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву 14 марта, опубликовала в своём Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос». Изображение было получено с помощью российского гидрометеорологического аппарата «Электро-Л», входящего в космическую систему «Электро».
Как уточнили в компании, спутник продолжает мониторить ситуацию с непогодой в столичном регионе. «Электро-Л» обеспечивает сбор данных для прогнозирования и анализа климатических изменений, работая на геостационарной орбите.

Вечером 14 марта «Радио 1» также показывало в своем Telegram-канале кадры красивой радуги после сильного дождя с ветром. При этом ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Москве падали деревья, а городские службы работали в режиме повышенной готовности.



Также сообщалось, что автоэксперт и глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев раскрыл, когда лучше покупать машину.

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#спутник
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