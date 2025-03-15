Евтропиев день 16 марта: как сохранить красоту, здоровье, удачу и почему нельзя отказывать в милостыне, народные приметы

Фото: iStock/bruev
В народном календаре 16 марта — Евтропиев день, который также называют Медвежье пробуждение и Василиск-Евтропий. Согласно поверьям, именно в этот день пробуждается медведь и выходит из своей берлоги.
В этот день православные христиане чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Zzvet
В городе Амасии Понтийской в Малой Азии около 308 года пострадали святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск. Братья Евтропий и Клеоник, а также Василиск – племянник великомученика Феодора Тирона. После смерти Феодора святые проповедовали христианство обращая язычников в веру, за что оказались в тюрьме.
Правитель города Асклипиодот, узнав, что сподвижники мученика Тирона находятся под стражей, приказал привести их к себе. Перед правителем мученики проявили непоколебимую веру во Христа, за что были жестоко избиты и тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток Евтропий молился Спасителю, в ответ ему явился Господь с ангелами и Феодором, пообещав вечную жизнь. Многие из народа видели Спасителя, уверовали во Христа и просили Асклипиодота прекратить пытки.
После этого Асклипиодот силой заставил Евтропия принести жертвы языческим богам, в ответ на это началось землетрясение, стены храма рухнули, а статуя Артемиды разбилась. Пришёл голос с небес, обещая христианам дом для молитвы на этом месте.
Разозленный Асклипиодот приказал полить мучеников кипящей смолой, но смола стекала с них, обжигая мучителей. В ярости правитель приказал терзать тела мучеников железными крючьями, посыпая раны горчицей, солью и уксусом. В последнюю ночь перед казнью Господь укрепил мучеников в молитве. 3 марта Евтропий и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в тюрьме. 22 мая в Команах Василиск был обезглавлен и брошен в реку. Христиане нашли его останки и похоронили на вспаханном поле, позже на этом месте была построена церковь.
День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска — 16 марта, дата не является переходящей, отмечается православной церковью ежегодно в один и тот же день.
Фото: iStock/Ilia Smirnov
Фото: iStock/Maria Paina
В различных уголках православного мира существуют свои особенности празднования дня памяти Евтропия, Клеоника и Василиска. В одних местах проходят крестные ходы, в других — совершаются молебны с акафистом в честь святых мучеников. В этот день не требуется строгого поста, но многие верующие предпочитают ограничить себя в еде, чтобы сосредоточиться на духовном аспекте праздника.
Чтобы уберечь свой дом от злых духов, в древности на Евтропия было принято осенять крестом входную дверь, окна, ворота, печь и другие возможные точки проникновения тёмных сил в жилище.
Прежде чем первые лучи солнца коснутся земли, принято погружать в воду серебряный предмет или крестик. Серебро олицетворяло чистоту и защиту. Этой водой люди умывались, не глядя в зеркало, чтобы сохранить свою красоту и здоровье.
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История праздника
Фото: iStock/Zzvet
В городе Амасии Понтийской в Малой Азии около 308 года пострадали святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск. Братья Евтропий и Клеоник, а также Василиск – племянник великомученика Феодора Тирона. После смерти Феодора святые проповедовали христианство обращая язычников в веру, за что оказались в тюрьме.
Правитель города Асклипиодот, узнав, что сподвижники мученика Тирона находятся под стражей, приказал привести их к себе. Перед правителем мученики проявили непоколебимую веру во Христа, за что были жестоко избиты и тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток Евтропий молился Спасителю, в ответ ему явился Господь с ангелами и Феодором, пообещав вечную жизнь. Многие из народа видели Спасителя, уверовали во Христа и просили Асклипиодота прекратить пытки.
После этого Асклипиодот силой заставил Евтропия принести жертвы языческим богам, в ответ на это началось землетрясение, стены храма рухнули, а статуя Артемиды разбилась. Пришёл голос с небес, обещая христианам дом для молитвы на этом месте.
Разозленный Асклипиодот приказал полить мучеников кипящей смолой, но смола стекала с них, обжигая мучителей. В ярости правитель приказал терзать тела мучеников железными крючьями, посыпая раны горчицей, солью и уксусом. В последнюю ночь перед казнью Господь укрепил мучеников в молитве. 3 марта Евтропий и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в тюрьме. 22 мая в Команах Василиск был обезглавлен и брошен в реку. Христиане нашли его останки и похоронили на вспаханном поле, позже на этом месте была построена церковь.
День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска — 16 марта, дата не является переходящей, отмечается православной церковью ежегодно в один и тот же день.
Приметы дня
Фото: iStock/Ilia Smirnov
- Если ворона купается в снегу, это предвещает ясную и тёплую погоду.
- Прилет скворцов предвещает богатый урожай зерновых.
- Появилась в середине марта трясогузка на полях — лёд на реках скоро сойдёт.
- Первый гром с севера – к холодному лету. Если он прогремел утром, то летом будет неустойчивая погода.
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Что можно делать 16 марта
Фото: iStock/Maria Paina
В различных уголках православного мира существуют свои особенности празднования дня памяти Евтропия, Клеоника и Василиска. В одних местах проходят крестные ходы, в других — совершаются молебны с акафистом в честь святых мучеников. В этот день не требуется строгого поста, но многие верующие предпочитают ограничить себя в еде, чтобы сосредоточиться на духовном аспекте праздника.
Чтобы уберечь свой дом от злых духов, в древности на Евтропия было принято осенять крестом входную дверь, окна, ворота, печь и другие возможные точки проникновения тёмных сил в жилище.
Прежде чем первые лучи солнца коснутся земли, принято погружать в воду серебряный предмет или крестик. Серебро олицетворяло чистоту и защиту. Этой водой люди умывались, не глядя в зеркало, чтобы сохранить свою красоту и здоровье.
Что нельзя делать в этот день
- В Евтропиев день не стоит давать взаймы — это может привести к финансовым потерям и ухудшению отношений.
- Также не стоит выносить мусор после захода солнца – вместе с мусором можно вынести и удачу с благосостоянием.
- Отказывать в милостыне в этот день недопустимо – наказанием за это станут нищета и болезни.
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Елена Генералова