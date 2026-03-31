Россиянам раскрыли, как перевести крупную сумму и не вызвать подозрения у банка

31 марта 2026, 04:08

Доцент Мягкова порекомендовала сопровождать крупные банковские переводы комментариями

В России не установлено прямых лимитов на сумму банковских переводов между физическими лицами, но определённые операции могут привлечь внимание банков и вызвать подозрения. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Мягкова.





Следует помнить, что автоматизированные системы банковского и налогового мониторинга всегда отслеживают необычную активность. Особые подозрения вызывают: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко отличающиеся от обычного оборота по карте, а также попытки дробления крупных сумм на мелкие транзакции для обхода лимитов.



