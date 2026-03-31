Россиянам раскрыли, как перевести крупную сумму и не вызвать подозрения у банка
Доцент Мягкова порекомендовала сопровождать крупные банковские переводы комментариями
В России не установлено прямых лимитов на сумму банковских переводов между физическими лицами, но определённые операции могут привлечь внимание банков и вызвать подозрения. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Мягкова.
Следует помнить, что автоматизированные системы банковского и налогового мониторинга всегда отслеживают необычную активность. Особые подозрения вызывают: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко отличающиеся от обычного оборота по карте, а также попытки дробления крупных сумм на мелкие транзакции для обхода лимитов.
Закон не запрещает переводы значительного количества денег, но существуют технические ограничения Системы быстрых платежей (до одного миллиона рублей за операцию при переводе без комиссии себе и до 100 тысяч рублей в месяц — другим лицам). Банки вправе вводить собственные ограничения и обязаны сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг в рамках Федерального закона №115‑ФЗ.
Чтобы избежать лишних вопросов, Мягкова советует переводить крупные суммы с дебетовых карт, а также сопровождать платежи комментариями («подарок», «помощь родственнику»). Если перевод соответствует обычному финансовому обороту, поводов для беспокойства нет.