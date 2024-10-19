В Азию и США экспортируются тонны мухоморов из России

Фото: istockphoto/Igor Klyakhin
Тонны мухоморов экспортируются из России в Азию и США. Как пишет издание KP.RU со ссылкой на Россельхознадзор, лидером в этом вопросе стал Пермский край. Таким образом за границу отправили 565 килограммов сушеных грибов.
Уточняется, что далее мухоморы могут предлагаться в капсулах. Согласно информации из общедоступных источников, они якобы увеличивают работоспособность, а также снимают раздражительность с усталостью.
Местные грибники отмечают рост спроса на продукцию. Упоминаются многотысячные контракты. В частности, речь идет о Бельгии, Литве, ФРГ и Италии.
Ранее сообщалось, что Украина обещала Венгрии, и как это связано с Россией.
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Местные грибники отмечают рост спроса на продукцию. Упоминаются многотысячные контракты. В частности, речь идет о Бельгии, Литве, ФРГ и Италии.
Ранее сообщалось, что Украина обещала Венгрии, и как это связано с Россией.
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Никита Кротов