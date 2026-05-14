Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с фальшивыми «Белыми списками»

14 мая 2026, 20:49

Кибермошенники начали активно регистрировать фишинговые сайты, имитирующие перечень неблокируемых сервисов при отключениях мобильного интернета. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Пользователи, следуя инструкциям аферистов, проверяют доступность сайта в этом фальшивом реестре, а получив «подтверждение», передают жуликам пароли для доступа на портал госуслуг или банковские данные.

«Алгоритм работает просто. Злоумышленники отправляют пользователю ссылку якобы от представителя банка или провайдера. Осторожный пользователь перепроверяет ссылку, вводя в поисковике словосочетание «белый список» или «проверить сайт на безопасность». Он кликает по первой ссылке, которая в итоге оказывается фейковой. Именно её мошенники вывели в первые строки поиска», – пояснили в подмосковном ГУРБ.