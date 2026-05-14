Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с фальшивыми «Белыми списками»
Кибермошенники начали активно регистрировать фишинговые сайты, имитирующие перечень неблокируемых сервисов при отключениях мобильного интернета. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Пользователи, следуя инструкциям аферистов, проверяют доступность сайта в этом фальшивом реестре, а получив «подтверждение», передают жуликам пароли для доступа на портал госуслуг или банковские данные.
«Алгоритм работает просто. Злоумышленники отправляют пользователю ссылку якобы от представителя банка или провайдера. Осторожный пользователь перепроверяет ссылку, вводя в поисковике словосочетание «белый список» или «проверить сайт на безопасность». Он кликает по первой ссылке, которая в итоге оказывается фейковой. Именно её мошенники вывели в первые строки поиска», – пояснили в подмосковном ГУРБ.На поддельном сайте преступники могут вынудить жертву ввести персональные данные и другую конфиденциальную информацию
В основе мошеннического сценария – подделка официальных порталов и их продвижение через контекстную рекламу в поисковиках. Однако, как напомнили в ведомстве, настоящий белый список – это перечень ресурсов и IP-адресов, которые не должны блокироваться при отключениях мобильного интернета. В нём находятся официальные сайты госорганов и другие важные сервисы.