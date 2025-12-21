В Кремле рассказали о готовности Путина к диалогу с Макрону
Президент России Владимир Путин готов к диалогу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом в беседе с РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
19 декабря Макрон выступил с заявлением о пользе возобновления диалога Европы с российским лидером в ближайшие недели. Песков подчеркнул, что намерения президента Франции можно оценить положительно при наличии обоюдной политической воли.
«Он (Макрон) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном», — напомнил пресс-секретарь главы РФ.
Напомним, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в 12:00 в пятницу и объединила пресс-конференцию и прямую линию. Сбор вопросов начался 4 декабря и продлится до завершения мероприятия.
В ходе прямой линии Путин заявил, что Москва рассчитывает на мирное развитие событий и отсутствие военных конфликтов в следующем году. Он также назвал чушью заявления о намерении России напасть на Европу, объяснив, что РФ готова к сотрудничеству со странами Запада, однако только на равных условиях.