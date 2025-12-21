В Кремле рассказали о готовности Путина к диалогу с Макрону

21 декабря 2025, 06:09

Песков: Путин готов вести диалог с Макроном, если есть обоюдная политическая воля

Фото: iStock/SimonLukas

Президент России Владимир Путин готов к диалогу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом в беседе с РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.





19 декабря Макрон выступил с заявлением о пользе возобновления диалога Европы с российским лидером в ближайшие недели. Песков подчеркнул, что намерения президента Франции можно оценить положительно при наличии обоюдной политической воли.





«Он (Макрон) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном», — напомнил пресс-секретарь главы РФ.