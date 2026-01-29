РССП: уровень делового климата в стране рухнул до 4%
Доля российских компаний, позитивно оценивающих деловой климат в стране, в январе сократилась на 10 процентных пунктов — до 4%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Согласно исследованию, негативную оценку текущей ситуации дали около трети опрошенных — показатель остался на уровне декабря. При этом индекс личных оценок бизнеса снизился на 5,4 пункта и составил 33,7, что стало минимальным значением за последний год.
Наиболее заметное ухудшение зафиксировано по параметру «цена закупки»: индекс снизился с 28,5 пункта в декабре до 18,8 пункта в январе. О росте закупочных цен заявили две трети респондентов, тогда как месяцем ранее таких было около половины.
Индекс «цена продажи», напротив, вырос на 8,2 пункта. Вместе с тем около 25% участников опроса указали на увеличение числа невыполненных обязательств со стороны контрагентов. Оценки логистической ситуации также ухудшились — соответствующий индекс сократился на 5,3 пункта, до 40 пунктов.
Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что снижение показателей наблюдается практически по всем направлениям. По его словам, в конце 2025 года позитивные ожидания бизнеса были связаны с активными расчетами по бюджетным контрактам, однако в начале года этот эффект исчерпался. Дополнительное давление на деловой климат, по его оценке, оказывает рост издержек и ухудшение диалога предпринимателей с органами власти.