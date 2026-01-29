РССП: уровень делового климата в стране рухнул до 4%

29 января 2026, 15:34

Доля российских компаний, позитивно оценивающих деловой климат в стране, в январе сократилась на 10 процентных пунктов — до 4%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).





Согласно исследованию, негативную оценку текущей ситуации дали около трети опрошенных — показатель остался на уровне декабря. При этом индекс личных оценок бизнеса снизился на 5,4 пункта и составил 33,7, что стало минимальным значением за последний год.



Наиболее заметное ухудшение зафиксировано по параметру «цена закупки»: индекс снизился с 28,5 пункта в декабре до 18,8 пункта в январе. О росте закупочных цен заявили две трети респондентов, тогда как месяцем ранее таких было около половины.



