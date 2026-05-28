Руководство ФТС России продолжает проверку СКП в Псковской области

28 мая 2026, 17:29

Глава ФТС России Пикалев продолжает проверку СКП в Псковской области

Фото: телеграм/@customs_rf

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв посетил четыре стационарных контрольных пункта (СКП) Псковской таможни — «Клиновое», «Стайки», «Невельский» и «Дрозды». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Основное внимание он уделил работе с личным составом и подготовке мобильных групп к функционированию в рамках системы прослеживаемости товаров (СПОТ). В ходе проверки глава ФТС пообщался с должностными лицами и оценил их готовность к выполнению новых задач, а также наличие необходимых технических средств.





«Мы сегодня посмотрели, как обстоят дела на границе с Республикой Беларусь, насколько готовы и проинструктированы должностные лица для выполнения новой для них задачи. Убедились, что все идет в штатном режиме. Таможенники знакомы с алгоритмом работы, обеспечены техническими средствами. Информационный обмен между таможенной и налоговой службами реализован и работает»,— прокомментировал Валерий Пикалёв.





