Сбербанк повысил стоимость уведомлений по дебетовым картам

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Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Это станет вторым повышением тарифов за два года. В службе поддержки подтвердили информацию о повышении стоимости услуги по обычным дебетовым картам, добавив, что это связано с изменением тарифов банка.
Ранее сообщалось, что сбербанк планирует продолжить выдачу кредитов по национальной программе «Семейная ипотека». Заявки, поданные после 10 июля, будут рассматриваться банком на новых условиях. Кроме того, эксперты сообщили, что рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов будет доступно только семьям с детьми до шести лет, а также семьям с детьми-инвалидами.
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка арестовал принадлежащие его бывшей британской дочерней компании Sberbank CIB (UK) Limited около 129 тысяч акций ЛУКОЙЛа и 645 «Фосагро». Данные об этом появились в судебной картотеке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что сбербанк планирует продолжить выдачу кредитов по национальной программе «Семейная ипотека». Заявки, поданные после 10 июля, будут рассматриваться банком на новых условиях. Кроме того, эксперты сообщили, что рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов будет доступно только семьям с детьми до шести лет, а также семьям с детьми-инвалидами.
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка арестовал принадлежащие его бывшей британской дочерней компании Sberbank CIB (UK) Limited около 129 тысяч акций ЛУКОЙЛа и 645 «Фосагро». Данные об этом появились в судебной картотеке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова