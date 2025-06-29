Лавров раскрыл, какие политики окончательно утратили здравый смысл
Лавров: Макрон и Мерц утратили здравый смысл и стремятся завоевать Европу
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно лишились здравого смысла. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
Он также выразил мнение, что оба политика стремятся вернуться к временам, когда Париж и Берлин планировали завоевать всю Европу, в первую очередь — Российскую империю и СССР.
«Эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», — отметил Лавров.Он напомнил, что Макрон и Мерц выпустили совместную статью, в которой назвали Россию главной угрозой для европейской безопасности. В их материале содержались утверждения о «российских империалистических войнах» с 2008 года. Политики призывали Европу вооружиться.
Перед этим в Киргизии сообщили о предстоящем визите Владимира Путина.