Лавров раскрыл, какие политики окончательно утратили здравый смысл

29 июня 2025, 13:10

Лавров: Макрон и Мерц утратили здравый смысл и стремятся завоевать Европу

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно лишились здравого смысла. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.





Он также выразил мнение, что оба политика стремятся вернуться к временам, когда Париж и Берлин планировали завоевать всю Европу, в первую очередь — Российскую империю и СССР.



«Эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», — отметил Лавров.