США сделали для себя исключение в финансовых санкциях против России

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США временно сняли санкции с 11 российских банков, связанных с энергетическим сектором, однако с существенными оговорками. Об этом информирует РИА Новости.
Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило осуществлять сделки с этими банками, включая их дочерние структуры и подконтрольные организации с долей более 50%.
Разрешенные операции касаются добычи, переработки, транспортировки и покупки угля, древесины, изотопов урана, а также возобновляемых источников энергии.
Важно отметить, что эти меры носят временный характер и действуют до 30 апреля. По истечении этого срока санкции могут быть возвращены или ужесточены.
Основной целью таких действий со стороны США является минимизация рисков перебоев в обеспечении энергетическими ресурсами в зимний период, когда потребление достигает своего пика.
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Разрешенные операции касаются добычи, переработки, транспортировки и покупки угля, древесины, изотопов урана, а также возобновляемых источников энергии.
Важно отметить, что эти меры носят временный характер и действуют до 30 апреля. По истечении этого срока санкции могут быть возвращены или ужесточены.
Основной целью таких действий со стороны США является минимизация рисков перебоев в обеспечении энергетическими ресурсами в зимний период, когда потребление достигает своего пика.
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Дарья Осипова