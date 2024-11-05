«Гражданская война»: Политолог рассказал, чем могут закончиться выборы в США

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5 ноября в США проходят 60-е президентские выборы. За пост поборются бывший глава государства и бизнесмен Дональд Трамп, выдвинутый кандидатом от Республиканской партии, и действующий вице-президент страны Камала Харрис, сменившая выбывшего из гонки демократа и главу государства Джо Байдена.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что россиянам не за кого «болеть» на выборах в США.
Он также объяснил, что может быть при победе Трампа на выборах.
Он добавил, что России нет дела до выборов в США и кандидатов, однако можно просто наблюдать за этим «шоу».
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«Оба кандидата желают поражения России, но разными способами. Поэтому что Трамп, что Харрис нам не друзья. Но лучше, чтобы была Харрис, потому что эти сумасшедшие скорее доведут страну до ручки, но мы уже знаем, как с ними обращаться», — поделился эксперт.
Он также объяснил, что может быть при победе Трампа на выборах.
«Заявления Трампа о том, как он за сутки остановит войну, настораживают. Понятно, что это предвыборные номера, но он подразумевал, что Россия не сможет вести боевые действия, что он обрушит экономику России за счет резкого снижения цен на углеводород – вот план Трампа, а не прекращение финансирования нацистского режима. Если придет Трамп, то тягота финансирования содержания режима будет переложена на плечи европейского союза. Европейцам стоит переживать по этому поводу», — высказался Дудчак.
Он добавил, что России нет дела до выборов в США и кандидатов, однако можно просто наблюдать за этим «шоу».
«Хотелось бы надеяться, что при любом исходе выбора проигравшая сторона будет недовольна, что сможет привести к конфликтам и к гражданской войне в США, чтобы они отвлеклись от остального глобуса и занялись своими внутренними проблемами», — заявил политолог.
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Анастасия Бондарева