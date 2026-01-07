Стали известны регионы России со средней зарплатой более 100 тысяч рублей
Число российских регионов, где средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, увеличилось за год. К октябрю 2025 года таких субъектов стало 14, тогда как ранее их было 12, пишет РИА Новости.
Среднемесячный доход по стране в середине осени вырос до 99,7 тысячи рублей против 86,6 тысячи годом ранее. Самые высокие доходы получили жители Чукотки (209,4 тысячи рублей), Магаданской области (179,7 тысячи рублей) и Москвы (173,7 тысячи рублей).
В первую десятку по размеру заработков также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Камчатка, Сахалин, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область.
Порог в 100 тысяч рублей также преодолели Санкт-Петербург (122,2 тысячи рублей) и Московская область (119,7 тысячи рублей).
Новыми участниками списка с высокой среднемесячной зарплатой стали Красноярский и Забайкальский края.
