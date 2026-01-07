Стали известны регионы России со средней зарплатой более 100 тысяч рублей

07 января 2026, 02:42

Число регионов РФ со средней зарплатой свыше 100 тысяч рублей возросло до 14

Фото: iStock/blinow61

Число российских регионов, где средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, увеличилось за год. К октябрю 2025 года таких субъектов стало 14, тогда как ранее их было 12, пишет РИА Новости.