В мессенджере МАХ запустили верификацию каналов для заработка

19 марта 2026, 11:37

В мессенджере МАХ стала доступна верификация каналов для размещения рекламы

Владельцы каналов в национальном мессенджере МАХ теперь могут верифицировать свои сообщества для размещения рекламы и получения дохода.





Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе платформы, для этого необходимо подать заявку на включение канала в реестр Роскомнадзора. Отметку А+ могут получить блогеры, чья аудитория в этом мессенджере превышает 10 тысяч подписчиков.

«Специальный знак повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты на свою деятельность. Для этого необходимо подать заявку на регистрацию сообщества в реестре РКН на «Госуслугах»; перейти в чат-бот «Метка А+»; нажать на кнопку «Начать»; выбрать канал; ввести номер заявки и следовать инструкциям», — рассказали представители МАХ.