Стало известно о падении мировых рынков на фоне обновления ядерной доктрины РФ

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Мировые рынки всколыхнулись на фоне новости об обновлении российской ядерной доктрины, передает агентство Bloomberg.
Уточняется, что фьючерсы на S&P 500 упали на 0,5%. Доходность облигаций американского казначейства опустилась до 4,34%, что составляет семь базисных пунктов. Задело и европейцев: Stoxx 600 лишился одного процента, евро упал на 0,5%. Трейдеры скупают активы-убежища: иену, швейцарский франк, золото.
Перед этим сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную российскую ядерную доктрину.
Российские власти не раз заявляли, что поддержка Западом конфликта на Украине сказывается на мировой экономике и на жизнях простых людей.
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Перед этим сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную российскую ядерную доктрину.
Российские власти не раз заявляли, что поддержка Западом конфликта на Украине сказывается на мировой экономике и на жизнях простых людей.
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Никита Кротов