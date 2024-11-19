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Стало известно о падении мировых рынков на фоне обновления ядерной доктрины РФ

Bloomberg: мировые рынки всколыхнулись на фоне обновления ядерной доктрины РФ
Фото: istockphoto/ipopba

Фото: istockphoto/ipopba

Мировые рынки всколыхнулись на фоне новости об обновлении российской ядерной доктрины, передает агентство Bloomberg.
Уточняется, что фьючерсы на S&P 500 упали на 0,5%. Доходность облигаций американского казначейства опустилась до 4,34%, что составляет семь базисных пунктов. Задело и европейцев: Stoxx 600 лишился одного процента, евро упал на 0,5%. Трейдеры скупают активы-убежища: иену, швейцарский франк, золото.

Перед этим сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную российскую ядерную доктрину.



Российские власти не раз заявляли, что поддержка Западом конфликта на Украине сказывается на мировой экономике и на жизнях простых людей.

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#рынок
Компания из Химок начнёт печатать дома на 3D-принтере
19 ноября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба компании RVS 3D

Химкинская компания RVS 3D разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
С помощью высокотехнологичного оборудования предприятие сможет печатать любые архитектурные формы – от скамеек до жилых домов. Компания уже разработала принтер с сухой подачей материала для печати малых архитектурных форм и строительный принтер для печати бетонных зданий.
«На разработку оборудования ушло четыре года. Сейчас компания не только печатает здания, но и занимается производством 3D-принтеров для других предприятий. Объём инвестиций в проект – 60 млн рублей. Сейчас на предприятии в Химахи работают 15 человек, а в ближайшее время компания планирует увеличить штат до 30 сотрудников», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В короткие сроки предприятие сможет напечатать любую архитектурную форму из бетона. На печать малых архитектурных форм уходит несколько часов, на печать гаража – неделя, а печать дома может занять месяц. Модель загружается в программу, далее принтер делает опалубку из бетона. Когда опалубка застывает, её заполняют утеплителем или бетоном. Такая система печати значительно сокращает сроки строительства.
«Наша компания разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, а также стройматериалы для 3D-печати из бетона. С одной стороны, такие технологии решают проблему дороговизны строительных материалов и доступного жилья. Есть возможность строить быстрее и дешевле. С другой стороны, принтер позволяет создавать интересные с архитектурной точки зрения здания», – отметил гендиректор компании RVS 3D Вадим Тарасов.
Помимо строительной печати, компания выпускает дизайнерские заборы и скамейки для общественных пространств.
Подмосковье получило премию
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В Подмосковье создадут мультимодальный логистический центр для речных грузовых перевозок

Стартовала регистрация на форум и выставку-ярмарку «Мой бизнес. Скоро Зима»

Подмосковье получило премию Минэкономразвития за лучшую экосистему для бизнеса
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#московская область
#химки
#строительство
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#дома
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В Подмосковье создадут мультимодальный логистический центр для речных грузовых перевозок
В Подмосковье создадут логистический центр для речных грузовых перевозок
19 ноября 2024, 14:51

А. Воробьёв (слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Росморречфлота Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах. Подписание состоялось на площадке XVIII Международного форума «Транспорт России».
«Смысл этого соглашения – в развитии мощностей по перевалке сухих грузов на канале им. Москвы. Спрос на это большой, навигационный период сейчас достаточно продолжительный. Есть инвесторы, готовые вкладывать в инфраструктуру порта в Дмитровском городской округ, а значит, и в смежные предприятия на площади 100 га», - сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что в Подмосковье с надеждой смотрят на перспективы развития. Речные перевозки «река-море» становятся всё более востребованными.
«В экономике логистика имеет принципиально важное значение. Сегодня, когда железная дорога весьма загружена, вода даёт дополнительные преимущества. Они у нас есть, и наша задача – использовать их с умом», – пояснил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сегодня в Московской области расположено 35 причалов – 22 пассажирских и 13 грузовых. Имеются два частных речных порта: в Коломне, объём перевозимых грузов через который – 5 млн тонн в год, и в Серпухове – 1 млн тонн ежегодно.
«Столичный регион – огромнейший. Потребность оборота товаров очень большая. Видим высокий спрос. Сегодня мы совмещаем и зерно, и контейнеры, и сухие грузы, и многое другое. Наше соглашение позволит сделать уникальный хаб для Московской области и Москвы», – отметил Тарасенко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дмитровском городском округе на территории 100 га планируют обустроить причал, площадки под разгрузку, складские и грузовые терминалы, производственные цеха и помещения, укрепить береговую линию, сделать подъездные пути, в том числе к железной дороге. Продукцию можно будет хранить на площади 200 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит эффективно развернуть в регионе грузоперевалку сыпучих.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В Подмосковье очень активно растут три сухих порта. Речь идёт о контейнерных перевозках. Один из них – в Наро-Фоминске, другой – в Богородском городском округе, третий – в Дмитрове. Логичное дополнение возможностей и экспорта, и импорта, и внутренней торговли – морской и речной транспорт», – заявил Воробьёв.
По словам губернатора, освоение этого направления даст заметный экономический эффект.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#соглашение
#перевозки
#логистика
#экономика
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#подмосковье
#московская область
#транспорт
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Стартовала регистрация на форум и выставку-ярмарку «Мой бизнес. Скоро Зима»
18 ноября 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Стартовала регистрация будущих участников форума «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», который будет проходить с 29 ноября по 1 декабря в Москве.
Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Форум будет проходить в два этапа. Предусмотрены деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей региона. «Традиционный форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье» проводится для поддержки и продвижения региональных брендов. Выставка-ярмарка представляет собой многофункциональную площадку, где предприниматели из реестра «100% Подмосковье» могут презентовать свою продукцию. Более 50 тыс. посетителей уже приняли участие в форумах, где для них провели более 100 мастер-классов. А на выставках-ярмарках около 300 предпринимателей из Подмосковья продали свыше 10 тыс. товаров. Скоро новогодние праздники, поэтому тема предстоящего форума будет соответствующей», – отметила Зиновьева.
Форум для предпринимателей «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» пройдёт 29 ноября на территории общественного пространства Хлебозавод №9 по адресу: Москва, Новодмитровская улица, 1 (м. Дмитровская). Вход свободный, однако нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.

Выставка-ярмарка подмосковных брендов «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» будет работать с 30 ноября по 1 декабря на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве. Около 40 компаний из Московской области представят товары для дома и интерьера, экопродукты, украшения ручной работы, товары для здоровья. ТЦ «Авиапарк» расположен по адресу: Москва, Ходынский бульвар, д. 4. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.

Форум организован в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами выступают Мининвест Московской области и подмосковный центр «Мой бизнес».

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#экономика
#подмосковье
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#бизнес
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Подмосковье получило премию Минэкономразвития за лучшую экосистему для бизнеса
18 ноября 2024, 18:09

Фото: Лагерь «Мой бизнес»

Московская область удостоилась премии за лучшую экосистему для бизнеса. Итоги премии «Мой бизнес» подвело Минэкономразвития России, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Торжественное награждение победителей прошло в рамках всероссийского форума «Мой бизнес» в Москве.
«Предприниматели региона теперь могут получить все услуги по поддержке бизнеса в онлайн-режиме. Для них доступны чат-бот консультации онлайн или по телефону. Также представители бизнеса могут зарегистрироваться в реестре «100% Подмосковье». Бизнес размещается на карте брендов инвестиционного портала Московской области, что даёт доступ к дополнительным мерам поддержки. Эта практика получила высокую оценку в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса», – говорится в сообщении.
Премия «Мой бизнес» вручается в 16 номинациях. При выборе лучших практик учитывается мнение специалистов в сфере поддержки МСП из других регионов и экспертного жюри. Всего при подведении итогов конкурса выбрали 32 лучшие региональные практики по поддержке предпринимателей и самозанятых.
«Программа «100% Подмосковье» была запущена в Московской области в 2023 году для поддержки региональных брендов. К программе присоединились более 900 региональных производителей. Предприниматели могут использовать льготы, получать субсидии, бесплатно продвигать свои товары на выставках-ярмарках», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ознакомиться с подмосковными производителями можно на интерактивной карте на Инвестпортале Московской области.

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#экономика
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#московская область
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#екатерина зиновьева
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В Подмосковье разработали ИТ-решение для борьбы с утечками информации
18 ноября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидент особой экономической «Дубна», компания Getmobit, вывел на рынок решение на базе двухконтурной док-станции. Оно исключает утечку информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Среди заказчиков компании – госкорпорации, банки, компании нефтегазового сектора, государственные ведомства.
«Разработку Getmobit можно использовать везде, где требуется безопасное сегментирование сети, – в госкомпаниях, производственных холдингах, предприятиях ТЭК и финансовых организациях. В создание двухконтурного защищённого решения GM-Box DUO инвестировано 325 млн рублей. Всего Getmobit с начала года инвестировал в свои проекты, реализуемые на территории ОЭЗ «Дубна», более 240 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Док-станция GM-Box G1 DUO – собственная разработка компании. Программно-аппаратный KVM-переключатель GM SMART KVM получил сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по четвёртому уровню доверия. Это подтверждает невозможность утечки информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы.

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#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#московская область
#екатерина зиновьева
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Московская область снова побила свой рекорд по числу социальных компаний
18 ноября 2024, 17:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, превысило 1,1 тыс.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Статус социального предприятия нужно подтверждать каждый год. В этом году социальными признали уже 1 тыс. 153 субъекта МСП. 885 из них подтвердили свой статус, остальные получили его впервые. Таким образом, Подмосковье вновь побило собственный рекорд по числу социальных компаний. До конца года это число ещё может увеличиться», – сказала Зиновьева.
Зампред добавила, что для поддержки социального бизнеса в регионе предусмотрены специальные субсидии и гранты. В этом году получателями субсидий для социальных предприятий станут 70 субъектов МСП. Сумма поддержки составит 100 млн рублей.

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#мининвест мо
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#бизнес
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#подмосковье
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Особая экономическая зона «Дубна» организует ярмарку вакансий
18 ноября 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» 23 ноября состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Участники смогут изучить предложения от 30 высокотехнологичных компаний. Они ищут сотрудников в области информационных технологий, инженерии, управления, медработников и других специалистов. Работодатели готовы предлагают достойную стабильную зарплату, обучение по востребованным направлениям, возможность карьерного роста, социальный пакет, интересные задачи и дружный коллектив», – отметили в ведомстве.
Мероприятие пройдёт по адресу: г. Дубна, ул. Программистов, 4 (Конгресс-центр). Оно начнётся в 10:00. Вход свободный, однако требуется предварительная регистрация по ссылке.

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#московская область
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#трудоустройство
#ярмарка
#вакансии
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#мининвест мо
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В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%
Аналитик Антонов: реальный рост цен на продукты питания превысил 50% в 2024 году
18 ноября 2024, 07:55

Фото: iStock/Bet_Noire

В текущем году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передает «Газета.Ru».
«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50% до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», — пояснил Антонов.

По его словам, высокая инфляция будет и далее снижать реальные доходы россиян. Особенно сильно это будет заметно в регионах, где зарплаты значительно отличаются от столичных.

Антонов пояснил, что при расчёте официальной инфляции берётся усреднённая потребительская корзина. Она может значительно отличаться от реальных расходов большинства россиян.

Эксперт подчеркнул, что разница особенно заметна для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости. Цены на них растут быстрее общего уровня инфляции, уточнил он.

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Стали известны сроки восстановления Каховской ГЭС
Сальдо: на восстановление Каховской ГЭС может потребоваться несколько лет
18 ноября 2024, 06:06

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате наступления украинской армии, может занять несколько лет. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Восстановление Каховской ГЭС – сложная задача. На ее реализацию может потребоваться несколько лет», – оценил он сроки.

По словам Сальдо, станции был нанесен значительный ущерб. В частности, наземные и надводные компоненты были почти полностью разрушены.

В то же время он отметил, что в настоящее время невозможно провести тщательное исследование плотины, чтобы определить точное время и предполагаемую стоимость ремонта, поскольку она находится на линии боевого соприкосновения.

Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате многочисленных воздействий была повреждена опора плотины, после чего началось затопление территории. И украинские, и российские официальные лица заявили, что станция не подлежит восстановлению.

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