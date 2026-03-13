Таиланд готов покупать российскую нефть
Таиланд рассматривает возможность закупок российской нефти и намерен начать соответствующие переговоры. Об этом заявил на брифинге вице-премьер страны Пхипхат Ратчакитпракан.
По его словам, поводом стало сообщение о том, что США фактически ослабили ограничения на операции с российской нефтью. Министерство энергетики Таиланда готово инициировать контакты с российской стороной.
Как уточняется, в ночь на пятницу Минфин США разрешил сделки по покупке российской нефти и нефтепродуктов, которые погрузили на суда по состоянию на 12 марта. Разрешение будет действовать до 08:01 11 апреля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что послабление затронет около ста миллионов баррелей.
Ратчакитпракан также отметил, что поставки из стран Персидского залива — обычно это порядка половины нефтяного импорта Таиланда — оказались под риском на фоне обострения на Ближнем Востоке. Бангкок ищет альтернативные источники сырья.
На фоне противостояния Израиля и США с Ираном судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это спровоцировало резкий скачок котировок. В понедельник нефть Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, прибавив около 29–31%. Дорожает и газ, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены там выросли более чем вдвое.
