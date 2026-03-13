Таиланд готов покупать российскую нефть

13 марта 2026, 11:41

Вице-премьер Таиланда готов говорить с Россией о нефтяных поставках

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Таиланд рассматривает возможность закупок российской нефти и намерен начать соответствующие переговоры. Об этом заявил на брифинге вице-премьер страны Пхипхат Ратчакитпракан.