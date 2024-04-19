Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT

Фото: iStock/Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах токенизации стикеров и эмодзи в мессенджере, с возможностью продажи в виде NFT, пишет РИА Новости.
Дуров выразил уверенность в том, что эмодзи также могут стать объектом NFT и добавил, что они почти такие же, как стикеры, но могут включать несколько в одно сообщение. Он также отметил, что для этого процесса будет использоваться блокчейн TON.
Кроме того, он анонсировал появление в мессенджере механизма для возможности отправлять «донаты» авторам каналов в криптовалюте.
Ранее в марте Telegram запустил монетизацию, предоставив авторам каналов с аудиторией более 1 тысячи человек получать 50% дохода от рекламы, отображаемой в их каналах. Дуров также сообщил, что рекламная платформа Telegram будет доступна в ближайшем будущем в почти 100 новых странах.
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Кроме того, он анонсировал появление в мессенджере механизма для возможности отправлять «донаты» авторам каналов в криптовалюте.
Ранее в марте Telegram запустил монетизацию, предоставив авторам каналов с аудиторией более 1 тысячи человек получать 50% дохода от рекламы, отображаемой в их каналах. Дуров также сообщил, что рекламная платформа Telegram будет доступна в ближайшем будущем в почти 100 новых странах.
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Артем Кузьмин