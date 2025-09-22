Экономика ФРГ находится в стагнации с 2019 года на фоне рекордной безработицы
Министр экономики Германии Катерина Райхе официально признала, что экономика страны находится в фазе отсутствия роста с 2019 года, а число безработных впервые за десятилетие превысило 3 миллиона человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра. Райхе охарактеризовала ситуацию как серьёзную, отметив, что даже кратковременные периоды улучшения были связаны исключительно с ускоренным экспортом в США перед введением пошлин, а не с фундаментальными изменениями в экономике. Она выделила ключевые проблемы: высокие цены на энергоносители, чрезмерные издержки работодателей на содержание сотрудников (помимо заработной платы) и хронический недостаток инвестиций, который будет определяющим фактором на 20 и более лет.
Безработица достигла символического рубежа в 3,02 миллиона человек в августе 2025 года, что на 46 тысяч больше, чем в июле. Этот показатель стал максимальным за последние 10 лет и приблизился к уровням пандемийного периода (6,3% в марте 2025 года). Глава Бюро по труду Андреа Налес связала эту тенденцию с последствиями экономического спада и влиянием американских пошлин, которые могут привести к третьему году подряд без роста.
Параллельно с экономическими трудностями растёт политический кризис: по данным опроса Bild, 63% немцев недовольны работой канцлера Мерца, а его рейтинг поддержки упал до 26%.
