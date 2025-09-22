Экономика ФРГ находится в стагнации с 2019 года на фоне рекордной безработицы

22 сентября 2025, 00:51

Министр экономики Германии Катерина Райхе официально признала, что экономика страны находится в фазе отсутствия роста с 2019 года, а число безработных впервые за десятилетие превысило 3 миллиона человек.