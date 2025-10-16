ЦБ: Международные резервы России за неделю выросли на $7 млрд
Международные резервы России на 10 октября 2025 года увеличились на $7 млрд и составили рекордные $729,5 млрд. Об этом сообщает ЦБ РФ на сайте.
За неделю резервы выросли на 1% — преимущественно за счёт положительной переоценки. На 3 октября их объём составлял $722,5 млрд.
8 октября профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что рост золотовалютных резервов свидетельствует об экономической устойчивости страны и повышает доверие инвесторов.
