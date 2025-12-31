Достижения.рф

Россияне сталкиваются с блокировками при снятии крупной суммы наличными

Фото: istockphoto/selensergen

Российские банки начали дополнительно проверять операции по снятию крупных сумм наличных в банкоматах. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным агентства, при попытке вывести значительную сумму банк может приостановить операцию, после чего клиенту поступает звонок с просьбой подтвердить снятие. Если действие подтверждается, банк уведомляет, что повторить операцию можно через пять минут.

После повторного запроса банкомат выдает клиенту нужную сумму.

Ранее подмосковные следователи предупредили о вовлечении подростков в схемы мошенников.

Никита Кротов

