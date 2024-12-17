В ГД ​назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года

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С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится и составит 22 440 рублей.
«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6 процента и достигнет 22440 рублей», — уточнила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.Повышение затронет более 4 миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников в реальном секторе экономики.
Новый уровень МРОТ позволит улучшить доходы сотрудников, получающих минимальные зарплаты, а также повлияет на другие социальные выплаты, рассчитываемые на его основе.
Ранее «Радио 1» передавало, что немецкая экономика вплотную приблизилась к точке невозврата.
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Мария Моисеева