В Госдуме хотят создать альтернативную финансовую архитектуру
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) заявил, что российские платежные сервисы — СПФС, СБП и карта «Мир» — превратились в полноценных участников международных расчетов. По его словам, они уже интегрировались с платежными системами стран БРИКС и ЕАЭС.
Как пишет NEWS.ru, в союзе развиваются децентрализованные механизмы. В частности, BRICS Pay для розничных платежей и BRICS Bridge для межбанковских расчетов с использованием цифровых валют. Российские системы выступают как центральные узлы, сопряженные с индийской UPI, китайской CIPS и бразильской PIX. В 2026 году карты «Мир» принимают Куба, Белоруссия и еще ряд государств.
В Госдуме находится законопроект о межправительственных соглашениях по использованию национальных платежных инструментов для кросс-граничных расчетов. Панеш назвал четыре основных барьера для масштабирования — санкционное давление (с 25 января 2026 года санкции ЕС ввели против СБП и НСПК), отсутствие единого правового регулирования (статус BRICS Pay как DAO не урегулировали), валютные ограничения (проблема конвертации и торгового дисбаланса на примере рупий), а также технологическая зависимость от зарубежных каналов и сторонних провайдеров.
Ранее в ЕС утвердили новые санкции против России и кредит для Киева. Речь идет о многомиллиардной сумме.
