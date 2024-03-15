В Красногорске открылся двухэтажный ресторан

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Новый двухэтажный ресторан «АМА» открылся на улице Липовой Рощи в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря новым предприятиям общественного питания в муниципалитетах появляются дополнительные рабочие места. Городская среда становится более комфортной. Кроме того, если кафе или ресторан завоёвывает заслуженную славу, он становится точкой притяжения не только для местных жителей, но и для туристов», — отметил важность появления таких предприятий глава министерства Владислав Мурашов.Для гостей подготовлено разнообразное меню с морепродуктами, причём гребешки, устрицы и морские ежи подаются прямо из ресторанного аквариума. Есть блюда и для любителей мяса, а также необычные равиоли и пицца. Кроме того, по воскресеньям для юных посетителей ресторана организуют мастер-класс «Школа пиццы».
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