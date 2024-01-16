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В магазинах ДНР продаются продукты из Московской области

16 января 2024, 17:37
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Продукты из Московской области продолжают продаваться в магазинах ДНР. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продукция, произведенная в Московской области поставляется в Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой Народной Республики с апреля 2023 года.

«В Тельманово поставляем порядка 20 позиций, основной акцент сделали на детский ассортимент товаров: питание, смеси, средства по уходу. В Новоазовске размещено более 30 позиций, среди них - прохладительные напитки, джемы, консервы, бакалея. <…>В первую неделю 2024 года уже были направлены новые коммерческие предложения и прайс-листы на рассмотрение владельцам магазинов в ДНР от товаропроизводителей Подмосковья», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


Стоит отметить, что для подмосковной продукции в магазинам обустроены специальные продуктовые отделения «Сделано в Подмосковье».

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Экономист Перепелица спрогнозировал курс доллара грядущей весной
16 января 2024, 17:44

Фото: istockphoto.com/Nikolay Evsyukov

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказало мнение о том, что будущей весной курс доллара составит 85-90 рублей.
«Весной курс рубля, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 85-90 рублей за доллар в зависимости от действий ЦБ РФ, продажи валютной выручки экспортерами и конъюнктуры мировых цен на нефть. Пока тенденции таковы, что рубль будет поддержан растущими нефтяными котировками. Но этот факт может послужить основанием снижения поддержки рубля со стороны правительства и Банка России, что обеспечит рублю устойчивость», — объяснил в беседе с Газета.ру Перепелица.

Он добавил, что в случае, если стоимость нефти не увеличится, то государство обеспечит поддержку рубля и его закрепление в заданном диапазоне.

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ЕС начал реализацию плана по использованию доходов от замороженных активов России
Минфин Бельгии: работа по использованию замороженных активов России запущена
16 января 2024, 16:46

Фото: istock / sinonimas

В Европейском союзе началась работа по реализации плана Европейской комиссии по использованию средств от замороженных российских активов. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, передают РИА Новости.

По словам бельгийского премьера, Брюссель намеревается быстро продвигаться в этом направлении. Винсент ван Петегем указал, что тему замороженных активов РФ обсудили министры.

«Мы проанализировали поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюз и подтвердили наше намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне началась, мы намерены достичь скорого прогресса», — заявил он.
До этого сообщалось, что Европейский союз начал аудит вооружений, поставленных на Украину странами объединения, после заявлений о том, что ряд стран предоставил меньшую помощь Киеву, чем могла. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ЦБ заявил о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT
16 января 2024, 16:23

Фото: iStock/Max Zolotukhin

К Системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая является аналогом SWIFT подключились уже 20 стран. Данная информация следует из презентации первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, которую он представил на международной выставке-форуме «Россия».
«Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — говорится в презентации.

Напомним, в начале декабря прошлого года, по информации Центробанка, СПФС насчитывал 150 нерезидентов из 16 стран. При этом еще год назад их было всего порядка 100.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о крахе банковской системы SWIFT. Об этом он заявил во время выступления на четвертом инвестиционном Форуме ВТБ «Россия зовет!». По словам Путина, система SWIFT подорвала к себе доверие. Она становится архаичной, и её заместят оплатой в национальных валютах.

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#россия
#владимир путин
#президент
#лавров
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В РФ рекордно выросло число предпринимателей
ФНС: в РФ за 2023 год число ИП выросло на 378 тысяч
16 января 2024, 15:41

Фото: istockphoto/jacoblund

В прошлом году число индивидуальных предпринимателей в стране выросло на 378 тысяч.
Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы России.

Этот прирост является рекордным за 17 лет. Показатель на 10% превышает показатель 2022 года. В декабре 2023 года в стране работало 4,3 млн ИП.

ФНС объяснил такую динамику ростом деловой активности бизнеса, а также регистрацией предпринимателей в новых регионах России. В четырех новых российских субъектах уже зарегистрировали 89 тысяч ИП.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, связывает данный рост бизнес-активности с уходом иностранных компаний.

Более всего в 2023 году российские предприниматели были заинтересованы онлайн-торговлей. В этом экономическом секторе создали 152 тысячи ИП и компаний. Об этом рассказал Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Эксперты сообщают, что число ИП возросло на фоне изменения бизнесменами формы предпринимательства. У самозанятых граждан существует ограничение по доходу в год (до 2,4 млн рублей). Если доход растет, то люди вынуждены становиться индивидуальными предпринимателями.

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#предприниматели
#бизнес
#россия
#фнс
#экономика
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В «Тинькофф» назвали сроки переезда банка в Россию
Глава «Тинькофф» Близнюк: банк переедет с Кипра на остров Русский в I квартале
16 января 2024, 14:59

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Головная структура «Тинькофф банка» TCS Group переедет с Кипра на остров Русский в Приморском крае в первом-втором квартале текущего года. Об этом сообщил глава правления организации Станислав Близнюк.
По его словам, процесс перерегистрации должен пройти быстро и завершится ко второму кварталу этого года.

После переезда структуры банка на остров Русский акционеры продолжат рассмотрение вопроса о дивидендах.

Напомним, что в феврале 2023 года «Тинькофф банк» попал под санкционные ограничения Запада, в связи с чем было принято решение о переезде компании с Кипра в Россию. Первоначально санкции в отношении банка ввёл Евросоюз, но затем к нему подключились Великобритания, США и Канада.

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#банк
#россия
#экономика
#санкции
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В ЦБ рассказали о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году
ЦБ: как минимум 1,2 трлн рублей будут в программе долгосрочных сбережений
16 января 2024, 14:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать как минимум девять миллионов человек. Об этом на открытии Дня финансов на международной выставке-форуме «Россия» сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.
Также он подчеркнул, что регулятор рассчитывает на вложение не менее 1,2 триллиона рублей в программу долгосрочных сбережений.

Чистюхин добавил, что эта программа позволит увеличить сбережения населения и создать долгосрочное финансирование экономики страны. Также эта программа позволит сформировать актив для реализации важных сложных проектов в будущем.

Россияне в свою очередь, подчеркнул первый зампред ЦБ, за счёт этой программы могут гарантировать себе наличие необходимых средств на период выхода на пенсию.

Программа долгосрочных сбережений стартовала 1 января. Благодаря ей россияне смогут накопить необходимые суммы при финансовой поддержке со стороны государства.

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#центробанк
#экономика
#россия
#сбережения
#россияне
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Число субъектов МСП в Подмосковье превысило 439,5 тыс компаний
16 января 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Подмосковье в 2023 году выросло на 7% по сравнению с показателем годом ранее. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам прошлого года в регионе работают более 439,5 тыс субъектов МСП, что почти на 7% больше, чем в 2022-м. С начала года рост составил более 28 тыс. По росту числа новых компаний лидирует сфера розничной торговли, затем идут перевозки и транспортировка, на третьем месте – строительство», – уточнила Зиновьева.
Зампред напомнила, что в Подмосковье стартовал приём заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе. Субъекты МСП смогут получить до 1 млн рублей и компенсировать до 50% затрат на покупку оборудования или основных средств, арендные платежи и оплату услуг ЖКХ.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#мсп
#бизнес
#екатерина зиновьева
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В РФ возникли трудности с денежными переводами в Турцию
16 января 2024, 12:35

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Проблемы с финансовыми операциями между отечественными компаниями и турецкими экспортерами снова возникли в начале 2024 года.
В некоторой степени они связаны с санкционным давлением западных стран, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в одном из турецких государственных банков.

Ранее об этой проблеме писало издание Ekonomim. По его данным, с 1 января денежные переводы почти остановились. Теперь экспортеры ожидают немедленных решений, чтобы продолжить торговлю с Россией. Проблемы начались в начале 2023 года и продолжились летом. Сложности связаны с проверками на предмет помощи РФ в обходе санкций Запада.

Ранее сообщалось, что позиция Запада по конфликту на Украине и в Газе является верхом лицемерия. Такую оценку дал глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hürriyet.

«Они не могут говорить о принципах добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это готовит почву для огромного геостратегического разрыва», — заявил Фидан.Он также отметил, что что из-за происходящего в секторе Газа и на Украине Запад потерял кредит доверия.
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#турция
#россия
#экономика
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Госбанки Китая намерены ужесточить ограничения для России из-за указа США
Bloomberg: госбанки Китая на фоне указа США ужесточат ограничения для России
16 января 2024, 11:31

Фото: iStock/Sky_Blue

Китайские государственные банки ужесточат ограничения на предоставление финансирования российским клиентам на фоне принятого в США указа о вторичных санкциях. Об этом сообщает Bloomberg.
Напомним, что в конце 2023 года президент США Джо Байден утвердил указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения американского Минфина за предоставление помощи со сделками подсанкционным лицам и поставки российскому военно-промышленному комплексу.

Агентство отмечает, что как минимум два банка Китая приступили к проверке своего взаимодействия с российскими клиентами. Они планируют разорвать связи с теми, кто попал под санкционные ограничения, а также прекратят финансировать российский ВПК.

Отмечается, что проверки будут проведены и в отношении иностранцев, ведущих бизнес на территории России или совершающих поставки критически важных товаров в страну через третьи государства.

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#китай
#сша
#банк
#экономика
#ограничения
#санкции
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