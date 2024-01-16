В магазинах ДНР продаются продукты из Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Продукты из Московской области продолжают продаваться в магазинах ДНР. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продукция, произведенная в Московской области поставляется в Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой Народной Республики с апреля 2023 года.
Стоит отметить, что для подмосковной продукции в магазинам обустроены специальные продуктовые отделения «Сделано в Подмосковье».
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«В Тельманово поставляем порядка 20 позиций, основной акцент сделали на детский ассортимент товаров: питание, смеси, средства по уходу. В Новоазовске размещено более 30 позиций, среди них - прохладительные напитки, джемы, консервы, бакалея. <…>В первую неделю 2024 года уже были направлены новые коммерческие предложения и прайс-листы на рассмотрение владельцам магазинов в ДНР от товаропроизводителей Подмосковья», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева