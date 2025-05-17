В московском «Зарядье» состоится первая Международная ярмарка онлайн-продаж брендов из РФ

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17 мая в Москве в парке «Зарядье» пройдет первая Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов, сообщила пресс-служба «Российского экспортного центра».
Организаторами ярмарки являются Министерство промышленности и торговли России, АО «Российский экспортный центр», Фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив и Правительство Москвы.
Пилотное мероприятие направлено на продвижение через крупные онлайн-платформы российской продукции на китайском рынке, который является одним из самых емких и перспективных. Ярмарка способствует укреплению и диверсификации торгово-экономических связей Российской Федерации и Китая.
Мероприятие в столичном парке пройдет в рамках программы по продвижению российской продукции под национальным брендом «Сделано в России».
Ранее сообщалось, что прием заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» завершится уже на этой неделе.
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Пилотное мероприятие направлено на продвижение через крупные онлайн-платформы российской продукции на китайском рынке, который является одним из самых емких и перспективных. Ярмарка способствует укреплению и диверсификации торгово-экономических связей Российской Федерации и Китая.
Мероприятие в столичном парке пройдет в рамках программы по продвижению российской продукции под национальным брендом «Сделано в России».
Ранее сообщалось, что прием заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» завершится уже на этой неделе.
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Ольга Енгалычева