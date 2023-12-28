За год для лесных пожарных закупили свыше тысячи единиц оборудования

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Восемнадцать единиц техники и почти тысяча единиц оборудования закуплены для лесных пожарных в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Лесопожарные формирования Комитета лесного хозяйства за прошедший противопожарный сезон смогли ликвидировали 181 лесной пожар, в том числе 19 торфяных,благодаря современному оборудованию.
Кроме этого, помимо обновления оборудование для повышения эффективности работы лесные огнеборцы систематические проходят курсы повышения квалификации.
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«<…> Эффективность во многом зависит от наличия и состояния специализированной лесопожарной техники и грамотного своевременного применения противопожарного инвентаря и оборудования. В уходящем году для лесопожарных станций подведомственного Комитету учреждения ГАУ «МО «Центрлесхоз» осуществлена поставка 18 единиц спецтехники и 956 единиц оборудования. Вся техника закуплена в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
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Мира Полтева