В Подмосковье изготавливают ржаные пряники по технологиям 16 века

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Хлебная мастерская из Рузы производит ржаной пряник по технологии и рецептуре 16 века. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сотрудники рузовской мастерской смогли найти рецепт, который использовали пекари около 400 лет назад.
Пекари отметили, что ржаные пряники, изготовленные по старому рецепту, могут храниться ему при комнатной температуре порядка 60 дней при этом в них не добавляются никакие искусственные консерванты.
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«Мы заметили тенденцию, как многие производители все чаще обращаются к истории. Они предлагают потребителю попробовать продукцию, приготовленную по старинным русским рецептам.<…> Помимо того что она не только возрождает народные традиции среди жителей региона, но и обладает полезными свойствами.<…> Хлебная мастерская из Рузы ежегодно выпускает порядка 3 000 ржаных пряников и более 180 000 буханок хлеба», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева