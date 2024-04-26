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В Подмосковье начался сев яровых

26 апреля 2024, 11:46
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Сев яровых культур ведётся в Московской области, в настоящее время засеяно около трёх тысяч гектаров из запланированных более чем 274 тысяч, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Весенние полевые работы уже стартовали. Всего в текущем году планируется засеять свыше 274 тысяч гектаров: в Подмосковье посадят пшеницу, картофель, ячмень, кукурузу, горох, сою, капусту и прочие культуры средней полосы», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Он добавил, что при посадке сои, кукурузы и зерновых культур используется, в основном, отечественный семенной материал.



В министерстве также сообщили, что сев яровых начался уже в десяти городских округах Московской области, наибольшие площади в настоящее время засеяны в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах.

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#московская область
#подмосковье
Власти Павлово-Посадского округа обсудили актуальные вопросы местного бизнеса
26 апреля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провёл круглый стол с представителями бизнес-сообщества муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
Встреча состоялась на предприятии компании Certification Group, которая проводит лабораторные испытания продукции и оказывает услуги по сертификации и декларированию. В ходе встречи для предпринимателей провели экскурсию по лаборатории. Затем в рамках круглого стола Филипп Ефанов напомнил собравшимся о различных льготах для бизнеса, действующих в Московской области. Он также отметил важность участия предприятий в месячнике благоустройства.

«Бизнес-сообщество вовлечено в процесс уборки территорий, прилегающих к предприятиям и торговым объектам. Так держать», — сказал Ефанов.
Кроме того, участвующая во встрече главврач Павлово-Посадской центральной районной больницы Марина Мягченкова рассказала о важности диспансеризации для работников предприятий. Была также затронута тема празднования предстоящего Дня предпринимателя и отмечен вклад бизнес-сообщества в поддержку бойцов в зоне СВО.

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#павловский посад
#бизнес
#предприниматели
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Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых
Аналитики уверены, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых
26 апреля 2024, 05:30

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%, но допускаем ужесточение сигнала о перспективах денежно-кредитной политики через повышение прогноза средней ключевой ставки на 2024-2025 годы», — заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
С ним также согласился старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он предположил, что Банк России может дать сигнал о необходимости сохранения высокой ключевой ставки на более длительный период, чем ожидалось.

Эксперт отметил, что ускорение корпоративного и потребительского кредитования в марте свидетельствуют на преждевременность снижения ставки.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ обсудит с депутатами Госдумы меры по борьбе с мошенничеством. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#банк
#центробанк
#банк россии
#новости
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В Московской области открылась первая баня премиум-класса
25 апреля 2024, 22:32

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Первая общественная баня премиум-класса открылась в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый новый двухэтажный банный комплекс «Окулово» заработал в Одинцове

«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Сегодня на территории области работает свыше 800 банных комплексов. Из них порядка 350 объектов являются социально ориентированными и предоставляют скидки для отдельных категорий граждан. Инвесторы могут получить земельный участок для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. Это безусловно способствует повышению качества оказываемых услуг населению и развитию внутреннего туризма», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Стоит отметить, что в новом комплексе гости и жители региона могут воспользоваться обширным выбором услуг: царь-парная, парение березовыми, дубовыми вениками, медовое и таежное парение, а также парение «По-гусарски».

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#минсельхозпрод мо
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Предприниматель запустит во Фрязине производство мебели в помещении за 1 рубль
25 апреля 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / SeventyFour

Индивидуальный предприниматель стал участником подмосковной программы «Помещение за 1 рубль». На арендованных площадях он планирует организовать небольшое производство, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«В подмосковном Фрязине появится производство мебели и кашпо из экоротанга. Площади предприниматель получил по программе «Помещение за 1 рубль». Заявленный объём инвестиций в ремонт помещения и запуск производства – 700 тыс. рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По условиям программы подмосковные предприниматели могут получить в льготную аренду помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности и нуждающиеся в ремонте или реконструкции.
«В Подмосковье по программе «Помещение за 1 рубль» уже передано более 200 объектов недвижимости. Получить её за рубль без торгов может малое или среднее предприятие, где работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млрд рублей. Взять в аренду помещение можно на 10 лет, здание – на 15. Арендатор обязан отремонтировать недвижимость за полтора года или реконструировать за три», – уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Подобрать помещение можно на Инвестиционной карте Московской области. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.

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#московская область
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ЦБ видит тенденцию на снижение инфляции — Путин
25 апреля 2024, 19:59

Фото: сайт Кремля

Угроза инфляции в России еще есть, но тенденции положительные, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.
Как отметил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, судя по объективным тенденциям, которые складываются в экономике, снижение ключевой ставки Центрального Банка должно произойти.

Президент подчеркнул, что находится в постоянном контакте с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, отметила, что угроза инфляции в России еще есть.

Кроме этого, в стране работают над донастройкой налоговой системы, в настоящее время готовятся предложения. Также следует поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом, добавил он.

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#центральный банк россии
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Путин назвал донастройку налоговой системы шагом к улучшению инвестклимата
25 апреля 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что донастройка налоговой системы в РФ должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата. Об этом Путин сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что правительство обсуждает предложения с регионами, общественными объединениями и парламентариями, продолжая работу над данным вопросом. По словам президента, налоговые изменения должны обеспечивать более справедливое распределение нагрузки, а также стимулировать бизнес.

Владимир Путин заключил, что государство продолжит оказывать поддержку российскому бизнесу.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.

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#налоги
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Стало известно, сколько российских пенсионеров продолжают работать
Голикова сообщила, что более 60% российских пенсионеров продолжают работать
25 апреля 2024, 16:53

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что после оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста число самозанятых увеличилось на 2,7 миллиона человек. Голикова рассказала, что уровень работающих граждан в возрасте от 40 до 54 лет по итогам 2023 года достиг максимальных 93%.

Уточняется, что подобных показателей в этой возрастной категории никогда ранее не наблюдалось.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. По словам Силуанова, одной из ключевых задач реформы станет создание благоприятных условий для инвестиций компаний.

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#пенсионеры
#работа
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Фермеры Подмосковья получили с начала года более 680 га земли
25 апреля 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 680 гектаров земель сельскохозяйственного назначения получили в текущем году 16 фермерских хозяйств Подмосковья, участвующих в государственной программе по поддержке сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«В рамках государственной программы земля фермерским хозяйствам предоставляется в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Так, с начала года в 16 городских округах региона мы передали в аренду 25 земельных участков, находящихся в муниципальной и областной собственности», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что передача земли фермерам нацелена как на поддержку агропромышленного комплекса, так и на вовлечение участков в сельхозоборот.

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#сельское хозяйство
#фермерские хозяйства
#земельные участки
#минимущества
#наталья адигамова
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В Подмосковье запустят 16 крупных инвестиционных проектов в агропроме
25 апреля 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

16 крупных инвестиционных проектов в агропромышленной сфере планируется реализовать в Московской области в текущем году, они касаются строительства, а также модернизации и реконструкции различных производств, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общий объем инвестиций в данные проекты составит более 19 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе появится около полутора тысяч новых рабочих мест, будут увеличены производственные мощности и сделан новый шаг на пути к импортозамещению», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Министр добавил, что из 16 масштабных инвестиционных проектов с начала года в эксплуатацию ввели уже три их них — в городских округах Луховицы, Солнечногорск и Истра.

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#владислав мурашов
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