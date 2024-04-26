В Подмосковье начался сев яровых

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сев яровых культур ведётся в Московской области, в настоящее время засеяно около трёх тысяч гектаров из запланированных более чем 274 тысяч, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Весенние полевые работы уже стартовали. Всего в текущем году планируется засеять свыше 274 тысяч гектаров: в Подмосковье посадят пшеницу, картофель, ячмень, кукурузу, горох, сою, капусту и прочие культуры средней полосы», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.Он добавил, что при посадке сои, кукурузы и зерновых культур используется, в основном, отечественный семенной материал.
В министерстве также сообщили, что сев яровых начался уже в десяти городских округах Московской области, наибольшие площади в настоящее время засеяны в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах.
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