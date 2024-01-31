В Подмосковье запустили холодильно-складной комплекс для хранения рыбы

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Московской области ввели в эксплуатацию холодильно-складной комплекс для хранения рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый комплекс открыли в Богородском городском округе.
Стоит отметить, что предприятие оснащено тремя морозильными и одну среднетемпературной камерами общим объемом 10 тысяч тонн. Кроме этого, за счет нескольких режимов заморозки в камерах можно храненить не только рыбу, но и любую охлажденную и замороженную продукцию.
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«Логистическо-складской комплекс предназначен для приемки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов. Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 миллиарда рублей, а количество рабочих мест превысит 100. Новый мультитемпературный склад станет важным звеном в развитии региональной логистики и обеспечит надежное хранение и переработку рыбной продукции», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева