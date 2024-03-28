В России за год стало на шесть долларовых миллиардеров больше

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Китайский исследовательский институт Hurun выпустил очередной рейтинг Global Rich List. Согласно ему, в России за прошедший год прибавилось шесть долларовых миллиардеров, теперь их 76. Совокупное состояние российских миллиардеров китайский институт оценил в $341 млрд.
По подсчетам китайских исследователей, за минувший год во всем мире число долларовых миллиардеров выросло на 167 человек, достигнув 3279 человек. Общий объем благосостояния миллиардеров также вырос (на 9%) и составил $15 трлн.
В Китае число долларовых миллиардеров сократилось на 155 человек, до 814. Но этот факт не сдвинул КНР с первой строчки мирового рейтинга по числу проживающих в стране миллиардеров. На втором месте остались США (+109 долларовых миллиардеров, общее число — 800). Третье место сохранила Индия (+84 миллиардера, всего — 271). Пятерку замкнули Великобритания (146) и Германия (140). Далее расположилась Швейцарии (106), а за ней Россия России.
Авторы рейтинга отметили растущую «миграцию миллиардеров». Среди наиболее предпочтительных стран для нее они назвали Соединенные Штаты, Великобританию, Швейцарию и Сингапур.
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В Китае число долларовых миллиардеров сократилось на 155 человек, до 814. Но этот факт не сдвинул КНР с первой строчки мирового рейтинга по числу проживающих в стране миллиардеров. На втором месте остались США (+109 долларовых миллиардеров, общее число — 800). Третье место сохранила Индия (+84 миллиардера, всего — 271). Пятерку замкнули Великобритания (146) и Германия (140). Далее расположилась Швейцарии (106), а за ней Россия России.
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Ювелина Бернст