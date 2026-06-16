В Россию стали больше ввозить косметики из одной страны

16 июня 2026, 08:53

Импорт корейской косметики в Россию вырос на 14% с начала года

Фото: iStock/Tirachard

С января по май 2026 года поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения таможенной службы республики.