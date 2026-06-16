В Россию стали больше ввозить косметики из одной страны
С января по май 2026 года поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения таможенной службы республики.
Объем импорта за пять месяцев достиг 163,6 млн долларов. Годом ранее показатель составлял 143,4 миллиона. Рост фиксировался каждый месяц. По итогам этого периода Россия заняла седьмое место среди покупателей корейской косметики.
Крупнейшим импортером остаются США — 901 млн долларов. В тройке также оказались Китай с 699 миллионами и Япония с 395 миллионами. Далее следуют Гонконг, Вьетнам и Польша, которая опередила Россию с результатом в 177 миллионов.
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