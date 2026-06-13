Россиян предупредили о серьёзной опасности летнего макияжа

13 июня 2026, 16:40

Дерматолог Галлямова: летний макияж на солнце вызывает фотодерматит

Фото: Istock/pavlyukv

Врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, что в летнюю жару макияж на лице провоцирует аллергическую реакцию или фотодерматит. Причина — взаимодействие пота и ультрафиолета с косметикой.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила: человек потеет, и пот вступает в реакцию с макияжем. Это вызывает аллергию, раздражение или контактный дерматит.

«Это зависит от вашей косметики и от интенсивности потоотделения. Конечно, очень важный момент, если ваша косметика может вступать в реакцию с солнечными лучами и давать аллергическую реакцию на коже. В таком случае возникает такое неприятное заболевание, как фотодерматит — это резкая отёчность, сильный зуд, сильное покраснение, красные отёчные пятна, которые могут возникать на лице», — отметила врач.