В ЦБ оценили возможный запрет на расчет наличными при сделках с недвижимостью
Запрет наличных расчетов при сделках с недвижимостью может привести к уходу цен в тень. Об этом заявила ТАСС председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, при введении таких ограничений стороны могут начать занижать стоимость в договорах для безналичных платежей, а оставшуюся часть передавать наличными отдельно. Глава регулятора отметила, что делать окончательные выводы пока рано — сначала необходимо оценить возможные последствия подобных мер.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который обяжет граждан и компании проводить расчеты по сделкам с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Инициативу партии «Справедливая Россия» направили на сокращение числа мошеннических схем.
По мнению авторов, безналичные платежи проще контролировать и защищать, а обман при таких расчетах провернуть сложнее, чем при передаче наличных.
Читайте также: