В ЦБ оценили возможный запрет на расчет наличными при сделках с недвижимостью

13 февраля 2026, 22:32

Набиуллина: Запрет на наличные при сделках с жильем может сделать цены теневыми

Фото: istockphoto/selensergen

Запрет наличных расчетов при сделках с недвижимостью может привести к уходу цен в тень. Об этом заявила ТАСС председатель Банка России Эльвира Набиуллина.